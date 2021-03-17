تراند اليوم : ارقام خيالية... هذه أجور ضحايا "رامز تحت الأرض"

الخليج 365/

استضاف رامز في الحلقات الثلاث الأولى كلا من الفنانة المصرية فيفي عبده ومحمود كهربا ومؤمن زكريا، واستضاف في الحلقة الثالثة للبرنامج الممثل مصطفى خاطر، وتضم لائحة ضيوف البرنامج العشرات من الفنان العرب والعالمين كالممثل الهندي شاروخان .

وحسب وسائل إعلام مصرية وخليجية، يتقاضى بعض الضيوف عشرات آلاف الدولارات نظير قبولهم عرض الحلقة .

وحصل النجم الهندي شاروخان عل ى مبلغ وصل إلى 450 ألف دولارا، محتلا بذلك قائمة ضيوف البرنامج الأعلى أجرا، حسب ما نقلت صحيفة البيان الإماراتية .

وحصل النجم الجزائري الشاب خالد، على 200 ألف دول ار، بعدما طلب 250 ألف دولار وتم تخفيض المبلغ بعد ذلك، أما الفنان اللبناني وائل كفوري فقد حصل على 150 ألف دولار .

وحسب صحيفة " دوت مصر " ، حصل حارس المنتخب المصري عصام الحضري على 200 ألف جنيه، و45 ألف جنيه للاعب رمضان صبحي .

وتراوحت تكلفة إنتاج البرنامج هذه العام ما بين 80 إلى 10 0 مليون جنيه مصري، ويظهر رفقة رامز جلال الإعلامي اللبناني نيشان، الذي يقوم بإجراء مقابلة مع ضيوف رامز قبل سقوطهم في فخه.