تراند اليوم : مطالبات رسمية باعتقال رامز جلال ووضعه بمستشفى المجانين " فيديو "

القاهرة - الخليج 365

طالب المحامي المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بمعاقبة رامز جلال مقدم برنامج "رامز تحت الأرض"، بتهمة الشروع في القتل، وإيداعه مستشفى المجانين، بسبب برنامجه الذي يعرِّض فيه الضيوف للخطر.

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية مع المذيع وائل الإبراشي على قناة دريم الفضائية، مساء الثلاثاء 30 مايو/أيار 2017، إنه سيقدم بلاغاً لدى الشرطة يتهم فيه رامز بتعريض ضيوف برنامجه للقتل، وبتشويه صورة مصر والدول العربية، مطالباً بوقف عرض البرنامج.

كما قرَّر رئيس نادي الزمالك معاقبة لاعب الفريق محمود كهربا، لظهوره في برنامج "رامز تحت الأرض" دون استئذان من رئيس الزمالك، بمنع إعارته لأي نادٍ مهما كان المبلغ الذي سيُشترى به اللاعب.