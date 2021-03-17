تراند اليوم : ما مصير سيارات برنامج "رامز تحت الأرض" بعد غرقها في الرمال المتحركة!

الخليج 365/

يعد برنامج رامز تحت الأرض" من اعلى البرامج مشاهدة خلال شهر رمضان و الذي يقدمه الفنان رامز جلال ويعتبر الأغلى والأكثر كلفة، ويدلل على هذا الإمكانات والتقنيات الهائلة التي يستعين بها البرنامج، إلى جانب فريق العمل ذي الخبرة العالية في تنفيذ المقالب بأقصى درجات الأمان.

لكن السؤال ما مصير السيارات بعد انتهاء المقلب ، وفق بعض التسريبات يتم انتشال السيارات بعد انتهاء المقلب لكن السيارات لن تصلح للاستخدام بعد ذلك، على الأقل في البرنامج..

فهذا يعني أن "رامز تحت الأرض" احتاج إلى 30 سيارة لاند كروز من أجل تصوير 30 حلقة من البرنامج لعرضها على مدار 30 يوماً خلال شهر رمضان 2017، وقد أشيع أن هذه السيارات بلغت قيمتها 10 ملايين درهم إماراتي أى ما يعادل 60 مليون جنيه مصري.

وهناك بعض التحليلات التي تشير إلى أنه يتم استخدام بعض التقنيات والحيل التكنولوجية لحماية تلك السيارات كما تتم حماية الضيوف، وترجح هذه التحليلات أن تكون حفرة الرمال المتحركة مبنية على غرفة تكنولوجية تتحكم في حركة الرمال، وعقب انتهاء المقلب يرتفع هذه الغرفة ليخرج ما في قلب الحفرة، وقد تكون هناك حيل أخرة استخدمها فريق البرنامج لتقليل التكاليف.