تراند اليوم : شاهد بالصور والفيديو ...رامز جلال يتلقى اهانة كبيرة من النجم الهندي شاروخان

دبي - الخليج 365

كان النجم الهندي شاروخان هو ضحية يوم السبت لبرنامج المقالب الذي يقدمه الممثل المصري رامز جلال "رامز تحت الأرض".

وأصيب شاروخان بحالة من الفزع والخوف الشديد والصراخ، بسبب السحلية العملاقة التي يستخدمها رامز في مهاجمة ضيوفه، بعد أن يسقطوا في حفرة من الرمال المتحركة، عقب رحلة سفاري خطرة على الكثبان الرملية.

وفور اكتشافه المقلب قام شاروخان بالهجوم على رامز وطرحه أرضاً.وصرخ رامز في شاروخان قائلًا له "أحبك" بعد أن قال له النجم الهندي: "إذا أردت أن تبقى سليماً لا تتكلم ولا تلحق بي.