تراند اليوم : صدمة... مصطفى الآغا قد يبقى في المستشفى لمدة 8 سنوات

الخليج 365/

صرح الإعلامي مصطفى الأغا، مقدم برنامج صدى الملاعب على فضائية MBC، عن أنه أجرى بنجاح عملية استئصال ورم، وبات في انتظار تحديد نوع الورم الذي يخضع للفحص حالياً.

وذكر الأغا تفاصيل العملية والمراحل التي وصلت إليها حالته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلاً: الحمد لله.. تمت العملية ولكني مازلت في العناية المشددة لهذا لم أستطع التواصل معكم.. تم استئصال الورم وبقي أن نطمئن على نوعه.. كل الشكر لكم .

متوجهاً بالشكر لكل متابعيه ومن ساندوه قائلاً: أعجز عن شكر كل من سأل وكل من خصني بدعاء وهناك كثير لا أعرفهم شخصياً ولكني مدينٌ لهم بالشكر والامتنان .

وكان مقدم برنامج صدى الملاعب توجه منذ أيام إلى مدينة ميونخ الألمانية لإجراء حراجة استئصال ورم سرطاني بالكلية، مؤكداً في إحدى تغريداته أنه ربما يمكث في المشفى لمدة 8 سنوات.