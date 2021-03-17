تراند اليوم : خديجة بن قنة : مسلسل غرابيب سود: يُصوّر المسلمات السنيّات بمظهر اللاهثات وراء الجنس

لندن ـ الخليج 365

استنكرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة”، خديجة بن قنة، ما تضمنه مسلسل “غرابيب سود” المذاع على قناة”ام بي سي”، من تطاول على النساء المسلمات وتصويرهن بأنهن لا يبحثن إلا عن الجنس، مؤكدة بأن المسلسل يقدم خدمة مجانية للتنظيمات الإرهابية.

وقالت بن قنة في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مرفقة تقرير لقناة “الجزيرة” حول المسلسل ومتسائلة “غرابيب سود… مسلسل يحارب الإرهاب أم أنه يقدّم خدمةً مجانية للتنظيمات الإرهابية ويُصوّر المسلمات السنيّات بمظهر اللاهثات وراء الجنس″.

يشار إلى أن مسلسل “غرابيب سود” الذي أنتجته قناة”ام بي سي”وبدأ عرضه مع بداية شهر رمضان، قد أثار حالة عارمة من الاستياء لما تضمنه من تعد وعدوان على الدين، لدعوته المباشرة ان هذا الهوس جعل منهن من سعى للانضمام لـ”داعش” وممارسة “جهاد النكاح” المزعوم.