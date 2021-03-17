تراند اليوم : لبنان تمنع فيلم " وندر وومن " الأمريكي بسبب جندية اسرائيلية

بيروت - الخليج 365

منعت وزارة الداخلية اللبنانية عرض فيلم "واندر وومن" الجديد في دور السينما، الأربعاء، بسبب لعب الممثلة الإسرائيلية جال جادوت دور البطولة فيه.

وأفادت الشركة الموزعة لأفلام "وارنر براذرز" في المنطقة أن العرض الأول للفيلم في دور السينما الكبرى في بيروت كان مقررا مساء الأربعاء بعد عرضه الخاص الثلاثاء، إلا أن العروض العامة ألغيت قبل ذلك بساعات.

وقال مصدر بوزارة الداخلية إن الوزارة أصدرت أمرا بمنع الفيلم الذي تقوم فيه بدور البطولة الجندية السابقة بالجيش الإسرائيلي، بناء على توصية من مديرية الأمن العام في لبنان.

وقال طوني شقرا العضو المنتدب لشركة جوزيف شقرا وأولاده للتوزيع: "هذا محبط للغاية. الفيلم لا علاقة له بإسرائيل"، وأضاف أن الشركة حصلت بالفعل على تصريح لعرض الفيلم في لبنان.

وتابع أن ذلك "تكلف أموالا وإعلانات. كل شيء كان طبيعيا حتى أيام قليلة مضت عندما بدأت حملة"، وذكر شقرا أن عدة دول عربية ستعرض الفيلم.

وظهرت الممثلة الإسرائيلية في فيلم "باتمان ضد سوبرمان" وفي سلسلة أفلام "فاست آند فيوريوس"، وجميعها عرض في دور السينما اللبنانية.

وقالت مؤسسة حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان سماح إدريس، التي ضغطت من أجل منع الفيلم: "نحمد الله أن الفيلم مُنع، ونتعهد بالعمل على منع أي فيلم مماثل".

وندد أعضاء الحملة بجادوت على "فيسبوك" لخدمتها في الجيش الإسرائيلي، ووصفت سماح، التي لم تنجح حملتها العام الماضي في منع عرض فيلم "باتمان ضد سوبرمان" المنع بأنه "انتصار".

"سكاي نيوز عربية"