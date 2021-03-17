تراند اليوم : تعرف على المبلغ الذي تقاضه نيشان مقابل ظهوره مع رامز جلال!

الخليج 365/

فجرت مشاركة الإعلامي نيشان في برنامج المقالب "رامز تحت الأرض"، العديد من ردود الفعل وتعرض للإنتقادات، بعد أن قام الإعلامي طوني خليفة، بالكشف عن مشاركة نيشان بالبرنامج.

ومن المستجدات التي يتم تداولها بخصوص البرنامج، هو المبلغ الضخم الذي حصل عليه نيشان مقابل مساعدة رامز جلال للإيقاع بالنجوم،

حيث كشفت تقارير الصحفية وفقاً لمصدر مقرب من نيشان أن المبلغ الذي تقاضاه في برنامج "رامز تحت الأرض" من أجل مشاركته، هو 400 ألف دولار، بحسب موقع فيتو.

وأضافت التقارير أن نيشان لم يعترض على الإطلاق حول فكرة مشاركته في برنامج للمقالب عندما عرض عليه، ووافق على الفور للمشاركة في برنامج "رامز تحت الأرض"، حيث إنه على علاقة جيدة بقناة MBC بخلاف صداقته القوية بالفنان رامز جلال.