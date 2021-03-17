تراند اليوم : محتجون يلقون برلمانيا أوكرانيا في صندوق للقمامة

كييف / وكالات / مشرق نيوز

أمسك محتجون خارج مبنى البرلمان الأوكراني بأحد النواب وأمطروه بالسباب واللعنات، ثم ألقوا به في صندوق للقمامة أمس الثلاثاء.

النائب هو فيتالي زوراسكاي عضوا في حزب الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش، وعضو في حزب التنمية الاقتصادية.

وكان زوراسكاي صاغ مشروع قانون في يناير الماضي يشدد بدرجة كبيرة القيود على التظاهر ضد الحكومة كما صاغ سابقا مشروع قانون يجرم التشهير.

وكان يسير بجوار حشود من المواطنين تجمعت خارج مبنى البرلمان عندما أمسك الناس به. ثم دفعه رجال داخل صندوق للقمامة وسكبوا عليه الماء والقوا حقيبته وإطار سيارة فوقه.