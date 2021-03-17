تراند اليوم : شريحة ذكية تمنع الحمل خلال 16 عاما بالتمام والكمال

حبوب منع الحمل واللولب الرحمي والواقي الذكري، قائمة طويلة لوسائل منع الحمل المتاحة الآن، لكن يعمل باحثون لابتكار طريقة جديدة تبدو فكرتها مغرية. الفكرة عبارة عن شريحة صغيرة يمكن زرعها تحت الجلد، والتحكم فيها عن بُعد، يمكنها أن تحمي 16 عاما من الحمل، كما يمكن إيقافها بسهولة عن بٌعد. الفكرة ربما تعود للشريك المؤسس لمايكروسوفت بيل غيتس، الذي تدعم مؤسسته المشروع بحوالي 3.4 مليون يورو.

وسوف يتم توجيه الاختراع في المقام الأول لنساء البلدان النامية، حيث غالبا ما تكون وسائل منع الحمل نادرة. وكذلك في الدول الغربية، يمكن للرقاقة أن تكون بديلا موثوقا به، وقبل كل شيء بديلا مريحا، كما يأمل الباحثون، الأمر الذي سيجعل المنبه المزعج للتذكير بالحبوب من التاريخ، وسيجعل نسيان حبوب منع الحمل مستحيلا.

حجم الشريحة حوالي 4 سنتيمترات مربعة، وهي تطلق في نفس الوقت من كل شهر نفس القدر من هرمونات البروجستين لمنع حدوث الحمل.الشريحة من صنع شركة MicroChips، التي أسسها علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT في كامبريدج، ماساشوستس، بالولايات المتحدة الأمريكية.