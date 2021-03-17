تراند اليوم : بالفيديو : طفلة ناجية وحيدة من عائلتها تتسلم شهادة تخرج والدتها بغزة

غزة / الخليج 365

تسلمت طفلة ناجية من العدوان على غزة، شهادة تخرج والدتها الشهيدة في مشهدٍ مؤثر.

وصعدت الطفلة على منصة التكريم لتستلم شهادة والدتها الشهيدة أماني أبو جزر (23 عاماً)، التي ارتقت مع جميع أفراد عائلتها في العدوان الاخير، حيث لم يبق الا الطفلة.

واحتفلت الكلية الجامعية في غزة أمس الثلاثاء بتخريج الفوج الـ 15 بعنوان "الصمود والأمل"، حيث طلب القائمون على الاحتفال تقدم أحد أفراد عائلة الشهيدة أبو جزر لاستلام شهادة التخرج، لكن الحضور فوجئوا بحضور طفلتها الصغيرة لاستلامها، كونها الناجية الوحيدة من المحرقة الحديثة.