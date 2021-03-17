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تراند اليوم : دراسة : المرأة البدينة أكثر فطنة وذكاء من المرأة النحيلة

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واشنطن / وكالات / مشرق نيووز

كشفت دراسة أمريكية حديثة أجرتها جامعة بيتسبرغ أن المرأة البدينة أكثر فطنة وذكاء من المرأة النحيلة، مشيرة إلى أنه كلما زاد وزن المرأة كلما زاد مستوى الذكاء لديها.

وكشفت الدراسة التي أجريت على عدة سنوات، وشملت 16 ألف سيدة، أن النساء البدينات أكثر ذكاء من النحيلات.

وقد طُلب من المشاركات في الدراسة اجتياز بعض اختبارات الذكاء وإظهار قدراتهن على حل مسائل الرياضيات والكيمياء والفيزياء والعلوم الأخرى، ثم قارن الباحثون نتائج الاختبارات مع الوزن وخصائص اللياقة البدنية للمشاركات.

وقد وجد الباحثون أن أفضل النتائج في المهام الفكرية والعقلية حصدتها البدينات في كل مراحل الاختبار مقارنة بالنحيلات.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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