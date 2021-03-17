تراند اليوم : وفد طبي جزائري يجري عمليات جراحية في قطاع غزة

غزة- المشرق:



أعلنت مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية في غزة وصول وفد جزائري من الأطباء الجراحين الاستشاريين الجزائريين سيقومون بإجراء عمليات جراحية للجرحى والمرضى في كل من المستشفى الجزائري في خان يونس ومستشفى بلسم جنوب وشمال القطاع.

ودعت المديرية في بيان صحفي لها، الراغبين بالعرض على الوفد الطبي مراجعة إدارة المستشفيين وفق التخصصات التالية:

التجميل والحروق - جراحة اعصاب - جراحة عظام بالمستشفى الجزائري

الجراحة العامة - المسالك البولية بمستشفى بلسم

العيون - عيادة الشاطئ

عيادات القلب والأطفال - مستشفى بلسم والمستشفى الجزائري

ونوهت المديرية إلى أن المراجعة ستكون يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 3 مساء.

