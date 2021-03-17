تراند اليوم : في بريطانيا.. شعار تضامني مع فلسطين على الـ 5 جنيه استرليني

دشن ناشطون ببريطانيا حملة أخذت على عاتقها مهمة طباعة شعار مساند لفلسطين ومناهض للكيان الإسرائيلي على عملات ورقية من فئة 5 جنيه استرليني.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شعار الحملة التي بدأت مؤخراً نصت على: "حرروا فلسطين وقاطعوا إسرائيل"، وطبعت باللون الأحمر.

وأضافت الصحيفة أن العملات الورقية الجديدة انتشرت بشكل ملحوظ في مدينتي بولتون ومانشستر.

وأشارت إلى تصريحات بنك انجلترا "البنك المركزي بالمملكة المتحدة"، الذي وصف التصرف بأنه مخالف للقانون، باعتباره تشويهًا لعملات وطنية، مؤكدًا أن الأمر قد يصل إلى حد توجيه الاتهام الرسمي لأصحاب الحملة ومقاضاتهم.