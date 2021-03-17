تراند اليوم : امساكية 2018 .... امساكية رمضان 1439 إمساكية شهر رمضان 2018 كاملة، امساكية رمضان 2018 ومعرفة مواعيد الإفطار والإمساك للسحور بكافة الدول

امساكية رمضان 1439 إمساكية شهر رمضان 2018 كاملة، امساكية رمضان 2018 ومعرفة مواعيد الإفطار والإمساك للسحور بكافة الدول العربية والأجنبية، جدول مواعيد امساكية شهر رمضان 1439 المعتمدة رسمياً بالتوقيت المحلي لمدينتك.

سنتعرف سوياً اليوم على الجدول الزمني لإمساكية شهر رمضان المبارك وسنتعرف على التوقيت الدقيق الذي يتم فيه الإمساك والذي يعني التوقف عن الأكل والشرب وبعض الأمور الأخرى مثل الجماع الزوجي وغيره من الأمور المفسدة للصيام وذلك يبدأ عند قيام المؤذن برفع الأذان لصلاة الفجر، وبعدها ينتظر المسلمون موعد الإفطار الذي يبدأ عند رفع أذان المغرب من كل يوم.

ومن خلال موقعنا سيمكنكم معرفة الموعد الخاص بأذن الفجر والمغرب طيلة شهر رمضان وبشكل مجاني للجميع،كل ما عليك فعله الدخول إلى الدولة التي تتواجد فيها ومن ثم اختيار المدينة التي تعيش فيها وستجد جدولاً فيه مواعيد الصلاة يحتوي على كل شيء أنت تريده.

وبالنسبة مالكي المواقع الإلكترونية يمكنكم اقتباس الجدول إلى موقعهم وعرضه بصفحة مستقلة ليستفيد كافة الإخوة والأخوات ومن باب نشر الخير والمعرفة وكما أوصانا الحبيب المصطفى بأن الدال على الخير كفاعله.

وسيُسعدنا جداً قيامكم بمشاركة رابط الصفحة مع اصدقائكم وعلى حساباتكم في مواقع التواصل الاجتماعية وذلك من أجل التذكير والتعاون على فعل الخير في هذا الشهر المبارك والذي نسأل الله تعالى أن يغفر لنا الذنوب فيه وأن يتقبل صيامنا وقيامنا لنا جميعاً ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.