تراند اليوم : رفضت استلام مولودها من المستشفى ... والسبب !

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رفضت مواطنة استلام مولودها وقامت بتقديم شكوى ضد الطبيب، حيث لم يدر في خلد طبيب يعمل في مستشفى الولادة والأطفال بمدينة حائل أن قيامه بتطمين إحدى السيدات المنومات في المستشفى فور خروجها من غرفة الولادة سيكون سببًا في رفض السيدة استلام مولودها، وتقديمها شكوى ضده.

وفي تفاصيل الواقعة قال مصدر طبي في المستشفى تفاصيل الواقعة، “فور انتهاء السيدة من الولادة وجهت السؤال المعتاد لطبيب الولادة عن صحة مولودها، فأجابها الطبيب على الفور بأن المولود بخير، بهدف تطمينها”، وفقًا لـ”الحياة”.

وأضاف المصدر أن السيدة رفضت لاحقًا استلام المولود من المستشفى رفضًا قاطعًا، بحجة أن مولودها “الذكر” تم تبديله بـ”أنثى” خصوصًا أن الطبيب قال لها “المولود بخير” بصيغة المذكر، ولم يقل لها “المولودة بخير” بالتأنيث.

وأشار المصدر إلى أن إدارة المستشفى بذلت جهدًا كبيرًا لإقناع السيدة بأن الأطباء في المستشفى اعتادوا على استخدام عبارة “المولود” على المواليد من الجنسين، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، موضحًا أن السيدة اقتنعت أخيرًا بأنه لم تحدث أي عملية تبديل للمولود، ما دفعها إلى التراجع عن شكوى الطبيب.