تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 اليمن ( امساكية رمضان 2018 في اليمن )

ننشر لكم في مقالة رمضانية امساكية رمضان 2018 في اليمن شاملة لجميع المحافظات اليمنية ، وتحتوي امساكية رمضان على مواقيت الصوات والصوم والافطار،وعلى الرغم من الصراعات الدامية التي تشهدها اليمن والتي نأمل لها أن تتخلص منها في الوقت القريب القادم قبيل بدء شهر رمضان المبارك لتعود واحدة موحدة مجتمعين أبنائها على قلب رجل واحد لما فيه خير بلادهم، وترك كل الخلافات الطائفية وراء ظهورهم فلن يجدوا أفضل من شهر رمضان لتكون الدعوة فيه للتسامح والمحبة والإجتماع لخير وصلاح اليمن، نعلم ظان الجروح غائرة والدماء غزيرة ولكن تفويت الفرصة على سفك المزيد من الدماء هو ما يجب أن يكون حاضراً ويدفع الجميع في إتجاهه، وحتى ذلك الحين فقد تحصلنا على مجموعة صور امساكية شهر رمضان 2018 اليمن لعدد من المدن الرئيسية فيها دعونا نقدمها لكم.

صور امساكية شهر رمضان 2018 صنعاء

ضنعاء العاصمة اليمنية وفيها تتركز أهم الطقوس والشعائر الدينية في شهر رمضان المبارك جاءت امساكية شهر رمضان 2018 الخاصة بها متضمنة مواعيد الصلاة كاملة بما فيها الفجر والعشاء كما ترون في الصورة التالية وهي من بين صور امساكية شهر رمضان 2018 اليمن.

صور امساكية شهر رمضان 2018 عدن

امساكية شهر رمضان 2018 في مدينة عدن اليمنية ستكون على النحو التالي

صور امساكية شهر رمضان 2018 الشيخ عثمان

امساكية شهر رمضان 2018 في مدينة الشيخ عثمان واحدة من مدن اليمن جاءت على النحو التالي

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الثلاثاء 1 15 مايو 4:05 4:15 5:34 12:00 3:15 6:25 7:55 الاربعاء 2 16 4:04 4:14 5:34 12:00 3:16 6:25 7:55 الخميس 3 17 4:04 4:14 5:34 12:00 3:16 6:25 7:55 الجمعة 4 18 4:04 4:14 5:34 12:00 3:17 6:26 7:56 السبت 5 19 4:03 4:13 5:33 12:00 3:17 6:26 7:56 الاحد 6 20 4:03 4:13 5:33 12:00 3:18 6:26 7:56 الاثنين 7 21 4:02 4:12 5:33 12:00 3:18 6:27 7:57 الثلاثاء 8 22 4:02 4:12 5:33 12:00 3:19 6:27 7:57 الاربعاء 9 23 4:02 4:12 5:33 12:00 3:19 6:27 7:57 الخميس 10 24 4:02 4:12 5:32 12:00 3:20 6:28 7:58 الجمعة 11 25 4:01 4:11 5:32 12:00 3:20 6:28 7:58 السبت 12 26 4:01 4:11 5:32 12:00 3:21 6:28 7:58 الاحد 13 27 4:01 4:11 5:32 12:00 3:21 6:29 7:59 الاثنين 14 28 4:01 4:11 5:32 12:00 3:22 6:29 7:59 الثلاثاء 15 29 4:00 4:10 5:32 12:01 3:22 6:29 7:59 الاربعاء 16 30 4:00 4:10 5:32 12:01 3:23 6:30 8:00 الخميس 17 31 4:00 4:10 5:32 12:01 3:23 6:30 8:00 الجمعة 18 1 يونيو 4:00 4:10 5:32 12:01 3:23 6:30 8:00 السبت 19 2 4:00 4:10 5:32 12:01 3:24 6:31 8:01 الاحد 20 3 4:00 4:10 5:32 12:01 3:24 6:31 8:01 الاثنين 21 4 4:00 4:10 5:32 12:01 3:25 6:31 8:01 الثلاثاء 22 5 3:59 4:09 5:32 12:02 3:25 6:32 8:02 الاربعاء 23 6 3:59 4:09 5:32 12:02 3:25 6:32 8:02 الخميس 24 7 3:59 4:09 5:32 12:02 3:26 6:32 8:02 الجمعة 25 8 3:59 4:09 5:32 12:02 3:26 6:33 8:03 السبت 26 9 3:59 4:09 5:32 12:02 3:27 6:33 8:03 الاحد 27 10 3:59 4:09 5:32 12:03 3:27 6:33 8:03 الاثنين 28 11 3:59 4:09 5:32 12:03 3:27 6:34 8:04 الثلاثاء 29 12 3:59 4:09 5:32 12:03 3:28 6:34 8:04 الاربعاء 30 13 4:00 4:10 5:32 12:03 3:28 6:34 8:04

وفي ختام ما سبق من صور امساكية شهر رمضان 2018 اليمن، هذه امانينا نطيرها لشعبنا العربي في دولة اليمن أن يحل علينا وعليهم هذا الشهر الفضيل وقد حقن الله دمائنا وآمن روعنا وحفظنا من كل الشرور.