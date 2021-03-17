تراند اليوم : شاهد أول صورة للمطربة شيماء سعيد بعد ارتداء الحجاب

مصر- الخليج 365

ابتعدت المطربة شيماء سعيد منذ سنوات عن الساحة الفنية، لانشغالها بحياتها الأسرية، لتعود مرة أخرى بألبوم “حلم حياتك”، منذ عامين ولكنها سرعان ما اختفت مرة ثانية لتظهر بالحجاب مؤخرا.

وأعلنت مصممة الأزياء فدوى مواهب عن ارتداء صديقتها شيماء سعيد للحجاب، ونشرت عبر حسابها على Facebook، صورة للمطربة بعد ارتداء الحجاب.

يذكر أن المطربة شيماء سعيد طرحب ألبوم “حلم حياتك” عام 2016، الذي عادت به للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة استمرت لعدة سنوات.

وكانت شركة “مزيكا”، طرحت عبر قناتها على Youtube، فيديو كليب أغنية “أحاسيس بنات”، الذي صورته شيماء سعيد فى تركيا وأخرجه كريم كبارة، ودارت فكرته حول زوجة تكتشف خيانة زوجها فتنتقم منه ولكن بطريقة جديدة.