تراند اليوم : إمساكية رمضان 2018 السعودية : مواقيت الصلاة الخمسة من خلال امساكية شهر رمضان 2018 في السعودية

إمساكية رمضان 2018 فى السعودية، يمكنك التعرف عليها عند قراءة السطور التالية، يمكنك معرفة مواقيت الصلاة وعدد الساعات التي سيصومها كل فرد بالمملكة العربية السعودية عن كل يوم فى الشهر العظيم، وذلك عن طريق الإطلاع على إمساكية رمضان 2018 فى السعودية، وأيضا التعرف على موعد الصلوات الخمسة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، وذلك عبر إمساكية رمضان 2018 فى السعودية، ويمكنك الاطلاع على إمساكية رمضان 2018 فى السعودية، كما فى الصور.

امساكية شهر رمضان 2018 السعودية

امساكية شهر رمضان المبارك 2018 لجميع المناطق السعودية التي استطعنا ان نجمعها لكم حيث تحتوي هذه الامساكية على كامل التوقيت للشهر المبارك شهر رمضان 2018 في المملكة العربية السعودية لهذا سوف نضع بين ايديكم امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في المناطق السعودية.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:45 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الخميس 2 17 مايو, 2018 03:44 am 11:57 am 03:26 pm 06:41 pm 08:11 pm الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm السبت 4 19 مايو, 2018 03:43 am 11:57 am 03:26 pm 06:42 pm 08:12 pm الأحد 5 20 مايو, 2018 03:42 am 11:57 am 03:26 pm 06:43 pm 08:13 pm الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:43 pm 08:13 pm الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:41 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:40 am 11:57 am 03:25 pm 06:44 pm 08:14 pm الخميس 9 24 مايو, 2018 03:40 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:45 pm 08:15 pm السبت 11 26 مايو, 2018 03:39 am 11:58 am 03:25 pm 06:46 pm 08:16 pm الأحد 12 27 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:38 am 11:58 am 03:25 pm 06:47 pm 08:17 pm الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:37 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 16 31 مايو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:48 pm 08:18 pm الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:36 am 11:58 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm السبت 18 02 يونيو, 2018 03:36 am 11:59 am 03:25 pm 06:49 pm 08:19 pm الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:25 pm 06:50 pm 08:20 pm الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:35 am 11:59 am 03:26 pm 06:51 pm 08:21 pm الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:35 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm السبت 25 09 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:52 pm 08:22 pm الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:34 am 12:00 pm 03:26 pm 06:53 pm 08:23 pm الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:26 pm 06:54 pm 08:24 pm الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:34 am 12:01 pm 03:27 pm 06:54 pm 08:24 pm

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في جيزان

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في نجران

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في الدمام

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في عسير

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في الباحة

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في حائل

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في تبوك

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في الحدود الشمالية

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في الجوف

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في القصيم

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في المدينة المنورة

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في جدة

امساكية شهر رمضان الكريم 2018 في الرياض

هذه هي امساكيات شهر رمضان لجميع المناطق السعودية التي يمكنكم من خلالها التعرف على مواقيت الصلاة في الشهر المبارك والتعرف على موعد السحور وموعد صلاة الفجر، وموعد الصلوات وموعد الافطار والتراويح، تقبل الله منا ومنك صالح الاعمال والطاعات.