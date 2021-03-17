تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 امساكية شهر رمضان بتوقيت مصر والسعودية لعام 2018 مواقيت دقيقة للصلاة في جميع الدول العربية

امساكية رمضان 2018-1439 امساكية رمضان 2018 تنشر مواعيد الصوات مع بداية شهر رمضان 2018 يوم الخميس، ويولي المسلمون أهمية بالغة لجدول امساكية رمضان لمعرفة مواقيت الصلاة بصورة دقيقة لأنها تُشكل حجر الزاوية للفرائض وزاداً لمعادهم.وتتوفر العديد من المواقع والتطبيقات التي تتيح للمستخدمين امساكية رمضان لمعرفة أوقات الصلاة بسهولة.وتقدم امساكية رمضان 2018 مواقيت دقيقة للصلاة في جميع الدول العربية وكذلك مجموعة أخرى من البلدان حول العالم والتي تكثر فيها الجاليات العربية والمسلمة مثل كندا وألمانيا والولايات المتحدة وتركيا، وبما يشمل أهم المدن داخل هذه البلدان.

فعند اختيار لدولة معينة لمعرفة مواقيت الصلاة داخلها ستلاحظ وجود قائمة منسدلة يسار الشاشة، بها أبرز المدن داخل الدولة.

وهل علينا شهر الرحمة والغفران والعتق من النار شهر الصوم شهر رمضان الكريم وهو شهر ينتظر الأنسان قدومه من سنه لأخرى لما فى هذا الشهر من عدة مزايا وروحانيات كبيرة فيبدأ مع قدوم هذا الشهر أستعداد الشخص وتهيئة نفسه لحلول الشهر الكريم ونجد مظاهر أحتفالية عديدة تبشر بقدوم هذا الشهر مثل قيام الناس بتعليق ما يسمى بزينة رمضان فى الشوارع وقيام الأهالى بشراء فوانيس رمضان لأطفالهم وتعليق الأضواء المبهرة والخلابة على مآذن الجوامع ومع بداية أول ليلة من الشهر الكريم تبدأ صلاة التراويح وسميت باسم التراويح لما يجد الأنسان فيها من راحة للنفس والعقل والروح وتبدأ الأمهات بالأستعداد لقضاء جوائج الشهر الكريم من متطلبات منزلية حتى تكون على أستعداد كامل بأستقبال الأهل والجيران فى ذلك الشهر الكريم شهر الخير.

إمساكية شهر رمضان وموعد بداية الشهر المبارك

ومع بداية الشهر يبدأ الناس فى البحث والحصول على أمساكية شهر الصوم شهر رمضان الكريم حتى يتمكنوا من معرفة موعد السحور والأمساك عن الطعام وموعد الأفطار وأيضا موعد كل صلاة لكل يوم فى رمضان طوال أيامه الشهر الفضيل وبهذة المناسبة الكريمة نقدم لك عزيزى القارىء أمساكية شهر رمضان الكريم بتوقيت مصر والسعودية حتى يسهل عليك التعرف على كل كافة المواعيد المتعلقة بفروض هذا الشهر الكريم ،هذا وقد ذكرت هيئة الأرصاد الفلكية انه من المقرر أن يهل علينا هلال شهر رمضان المبارك فى يوم الخميس الموافق 17من شهر مايو الجارى لعام 2018 على أن يكون شهر شعبان 29 يوم فقط حيث سيكون يوم الجمعة الموافق 18 من شهر مايو الجارى اول جمعة فى رمضان وذلك وفقا لما أعلنه أستاذ قسم الشمس بمعهد البحوث والأرصاد الفلكية الأستاذ الدكتور ياسر عبد الهادى.

وبأعلان الدكتور ياسر عبد الهادى أن يوم ال17 من شهر مايو الجارى هو أول أيام الشهر الفضيل لم يتبقى سوى أن نتأكد من هذا وفقا للرؤية الشرعيه لأستطلاع هلال شهر الصوم شهر رمضان الكريم والذي سيكون بعد غروب شمس يوم الاربعاء الموافق 15 من مايو الجارى ويوافق 29 من شهر شعبان حيث يتم استطلاع الهلال بعد غروب شمس هذا اليوم حوالى 7 دقائق ويستمر حتى مرور 31 دقيقة لغروب الشمس بعدها إذا لم يتم رصد هلال الشهر الفضيل بالرؤية الشرعية تقوم دار الأفتاء المعنية بهذا الشأن بجامعة الأزهر الشريف بالإعلان عن أن يوم الاربعاءا لموافق 16 من مايو سيكون المتمم لشهر شعبان وأن أول أيام الشهر الفضيل سيكون يوم الخميس الموافق 17 من شهر مايو الجارى ،أما فى حالة رؤية هلال الشهر الكريم بالرؤية الشرعيه أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

ومع بداية الشهر الفضيل تبدأ النسايم الروحانية المتعلقة بهذا الشهر ولعلك تشعر بها من الأن ويزداد هذا الشعور كلما نقترب أكثر وأكثر من بداية الشهر الكريم شهر رمضان هو شهر يحرص فيه المؤمن على أقتناص كل دقيقة فيه حيث يتقن عمله إذا كان يعمل ويكثر من الصدقات ويأمر بالمعروف وينهى على المنكر ويقوم بأداء المزيد من النوافل فى الصلاة والحرص على تأديية الفروض فى المساجد وقيام الليل وقراءة القرءان ،ويحرص المسلم بصفة عامه فى هذا الشهر على ترك المنكرات والبعد عن المعاصى والتقرب من الله عز وجل ومحاولة قراءة القراءن والمحافظة على الصلاة لعل الله يتقبل منه هذه العبادات ويغفر له ويتجاوز عن ذنوبه وسيئاته ويكرمه بالعتق من النار بنهايه هذا الشهر.

يمكنكم الإطلاع على امساكية شهر رمضان بتوقيت مصر والسعودية لعام 2018 ومواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في كلاً من السعودية ومصر وبداية الإفطار ووقت الإمساك و وقت صلاة قيام الليل من خلال الإمساكية الآتية: