تراند اليوم : تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك : عبارات تهنئة بشهر رمضان المبارك : تهنئة بقدوم شهر رمضان

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن من أفضل الأشهر التي نمر بها في حياتنا كل عام، وفيه يتقرب الناس إلى الله تعالى، ويُكثروا من الأعمال الصالحية، ولكنّهم قبل دخول شهر رمضان بيوم أو يومين يتبادلوا أجمل رسائل شهر رمضان، الرسائل التي تحتوي على العديد من الكلمات المعبرة الجميلة التي تصف مدى فرحة الانسان المسلم بقدوم هذا الشهر الفضيل، حيثُ يتمّ إرسال هذه الرسائل للأحبة والأصدقاء بغاية إحياء طقوس جميلة تمّ إقامتها لمثل هذه المناسبة الدينية العظيمة ألا وهي شهر رمضان.

الهواتف النّقالة تبدأ تعجّ بأقوى رسائل شهر رمضان 2018 بعد أيام من الآن، حيثُ اقترب وقت دخول شهر رمضان الذي ينتظره الانسان المسلم من العام للعام، وذلك بهدف التقرب الى الله تعالى والصيام والقيام والإكثار من الصدقات وأعمال الخير، فقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يُودّعونه ستّة أشهر، ويستقبلونه ستّة أشهر، وذلك لما فيه من أجر عظيم وكبير يعود على كل من صامه إيمانًا واحتسابًا، وفي ختام مقدّمتنا، لا يُمكننا أن ننكر دور أجمل رسائل شهر رمضان 2018، ومسجات شهر رمضان التي يتمّ تبادلها بالإضافة إلى صور عن شهر رمضان المبارك.

رسائل شهر رمضان

الرسائل تتعدّد وتتنوّع، كل حسب الحاجة إليها، ولكنّ رسائل شهر رمضان من أكثر الرسائل روعة وروحانية، حيثُ يتمّ تبادلها بين الأصدقاء محبّة وفرحًا بقدوم شهر رمضان المبارك الشهر الذي أنزل فيه القرآن.

أمانينا تسبق تهانينا، فرحتنا تسبق ليالينا، مبارك الشهر عليك وعلينا.

بريحة العطر والعود، رمضان علينا وعليكم يعود، شهر الخير والكرم والجود، تهاني مني ليكم من قلب ودود.

قبل زحمة السحور، كل سنة وأنت طيب ومسرور.

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وقراءة القران.

كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل رمضان وأنت طيب وبخير.

في قلبي حطيتك، بالتهاني خصيتك، بقرب رمضان هنيتك، كل سنة وأنت طيب.

يا صاحب السعادة، عمري أنت وزيادة، اقترب شهر العبادة، كل عام وأنت بخير.

أهديك عطر الورد وألوانه، أرسل جواب أنت عنوانه، اهنيك بقدوم رمضان وأيامه.

قبل الأكل والبسبوسة، كل رمضان وأنت بخير قبل ألحوسه.

كل عام وأنت بخير، ورمضان عليك يعود.

رسائل شهر رمضان المبارك

أخصّ الله تعالى عباده الصائمين القائمين في الجنّة بباب يدخلوا منه دون غيرهم من الناس، وهو باب الرّيان، الباب الذي خصّصه سبحانه وتعالى لكل إنسان مسلم واظب على الصيام والقيام في رمضان وغيره من الأشهر.

أكيد سبقني كتير وقالو رمضان كريم بس ياريت تكون منى أطعم وأرق من الغير

لأنك غير الغير وتستاهل كل خير أرسلك قبل الغير كل عام وإنت بخير

قالو تحب تقول لمين .. كل سنة وأنت طيب .. ملقتش غيرك يا جميل

لينا ناس محبوبين ومن القلب قريبين . حبينا بس نقولهم كل سنة وأنتم طيبين

تهنئة ممزوجة بأيات القرآن تحفظك من كل شيطان وتبارك لك قدوم شهر رمضان

برمضان أهنيك .. ومن أنهار الجنة .. ربى يسقيني ويسقيك ويجعل فيها نصيب ليا وليك

أيسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئه خاصه لك قبل الكل

يا رب . يا رحمن .. يامنان ..بلغ قارىء الرسالة رمضان ..وأجعله يزهى حسناً وسط الجنان

ليه بقينا زي الأغراب .. خلينا نراجع الأسباب ..رمضان خلاص على الأبواب.. خلنا نعيشه وإحنا أحباب

تهنئة بمناسبة رمضان

من الممكن أن تتمّ التهنئة بشهر رمضان بالعديد من الطرق، ومن طرق التهنئة هي استخدام صور فانوس رمضان وإرسالها على الفيس بوك وتويتر، وغيرها من المواقع الأخرى، أو على الهواتف الذكية كرسائل وسائط متعددة، هنا سنوفر لكم صور تهنئة بمناسبة رمضان.

انتهينا الآن من مقالنا، فقد وضعنا لكم فيه رسائل شهر رمضان 2018، وصور تهنئة شهر رمضان المبارك، آملين من المولى عزّ وجلّ أن يمنّ علينا بقبول صالح الأعمال.