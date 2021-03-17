تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 ماليزيا .. صو امساكية شهر رمضان 2018 في ماليزيا

يسعدنا أن نضع بين أيديكم امساكية رمضان 2018 ، امساكية شهر رمضان 2018، ومواقيت الصلاة في شهر رمضان، لنتعرف على مواقيت الصلاة، وندعو الله تعالى أن يبلغنا رمضان أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة.فشهر رمضان المعظم سوف يبدأ هذا العام – إن شاء الله تعالى – يوم الخميس الموافق السابع عشر من الشهر الحالي، ويأتي خلال الشهر الكريم أربع جمع، تأتي في إحداها ليلة القدر وهي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك والموافق الأول من شهر يوليو والسادس والعشرون من شهر رمضان الكريم، وحسب علماء الفلك سوف يكون شهر رمضان هذا العام – إن شاء الله تعالى – ثلاثون يوماً.

امساكية شهر رمضان 2018 في ماليزيا

نضع بين ايديكم متابعينا وزوارنا الكرام صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في ماليزيا، وهذا هو جدول الامساكية في الشهر الفضيل لامساكية شهر رمضان المبارك في الدولة الماليزية، التي يمكن عبرها للمسلمين في ماليزيا التعرف على اوقات الصلوات الخمسة والتعرف على موعد السحور وموعد الافطار والامساك، وهذا هو جدول امساكية شهر رمضان 2018 ماليزيا.