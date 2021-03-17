منوعات

تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 ماليزيا .. صو امساكية شهر رمضان 2018 في ماليزيا

0 نشر
0 تبليغ

يسعدنا أن نضع بين أيديكم امساكية رمضان 2018 ، امساكية شهر رمضان 2018، ومواقيت الصلاة في شهر رمضان، لنتعرف على مواقيت الصلاة، وندعو الله تعالى أن يبلغنا رمضان أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة.فشهر رمضان المعظم سوف يبدأ هذا العام – إن شاء الله تعالى – يوم الخميس الموافق السابع عشر من الشهر الحالي، ويأتي خلال الشهر الكريم أربع جمع، تأتي في إحداها ليلة القدر وهي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك والموافق الأول من شهر يوليو والسادس والعشرون من شهر رمضان الكريم، وحسب علماء الفلك سوف يكون شهر رمضان هذا العام – إن شاء الله تعالى – ثلاثون يوماً.

امساكية شهر رمضان 2018 في ماليزيا

نضع بين ايديكم متابعينا وزوارنا الكرام صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في ماليزيا، وهذا هو جدول الامساكية في الشهر الفضيل لامساكية شهر رمضان المبارك في الدولة الماليزية، التي يمكن عبرها للمسلمين في ماليزيا التعرف على اوقات الصلوات الخمسة والتعرف على موعد السحور وموعد الافطار والامساك، وهذا هو جدول امساكية شهر رمضان 2018 ماليزيا.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 05:48 am 01:15 pm 04:38 pm 07:26 pm 08:56 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 05:48 am 01:15 pm 04:38 pm 07:26 pm 08:56 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 05:48 am 01:15 pm 04:38 pm 07:26 pm 08:56 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 05:48 am 01:15 pm 04:39 pm 07:27 pm 08:57 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 05:48 am 01:15 pm 04:39 pm 07:27 pm 08:57 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 05:47 am 01:15 pm 04:39 pm 07:27 pm 08:57 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 05:47 am 01:15 pm 04:40 pm 07:27 pm 08:57 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 05:47 am 01:15 pm 04:40 pm 07:27 pm 08:57 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:40 pm 07:27 pm 08:57 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:40 pm 07:28 pm 08:58 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:41 pm 07:28 pm 08:58 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:41 pm 07:28 pm 08:58 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:41 pm 07:28 pm 08:58 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:42 pm 07:28 pm 08:58 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:42 pm 07:29 pm 08:59 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 16 31 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:42 pm 07:29 pm 08:59 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:42 pm 07:29 pm 08:59 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 05:47 am 01:17 pm 04:43 pm 07:29 pm 08:59 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 05:47 am 01:17 pm 04:43 pm 07:29 pm 08:59 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 05:47 am 01:17 pm 04:43 pm 07:30 pm 09:00 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 05:47 am 01:17 pm 04:44 pm 07:30 pm 09:00 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 05:47 am 01:17 pm 04:44 pm 07:30 pm 09:00 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:44 pm 07:30 pm 09:00 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:44 pm 07:31 pm 09:01 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:45 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:45 pm 07:31 pm 09:01 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:45 pm 07:31 pm 09:01 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:45 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 05:47 am 01:19 pm 04:46 pm 07:32 pm 09:02 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 05:48 am 01:19 pm 04:46 pm 07:32 pm 09:02 pm
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا