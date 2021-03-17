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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 فرنسا .. امساكية رمضان 2018 في فرنسا

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امساكية رمضان 2018 فرنسا،  إِن الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم الذي ننتظره عاما بعد عام ليغمرنا ببركاته ورحماته ونوره الذي يملأ أفئدتنا ويجعلنا نعيش حالة إيمانية رائعة من خلال الصوم والصلاة والحرص على الاجتهاد والطاعة به لننول رضا الخالق جل وعلا، وسوف نقوم من خلال هذه المقالة بعرض أوقات الصلاة من خلال امساكية رمضان 2018 في فرنسا .

صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في فرنسا

اعزائي الزوائر الكرام سوف نقوم بنشر مواقيت الصلاة الخاصة بامساكية شهر رمضان المبارك 2018، لكي تكونوا على علم كامل بمواقيت الصلاة المختلفة من صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب،وصلاة العشاء، وموعد السحور، وموعد الافطار، لذلك تابعونا عبر هذه مجلتكة للحصول على صور امساكية شهر رمضان 2018 فرنسا لجميع المدن الفرنسية.

 

اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الأربعاء 1 16 مايو, 2018 03:50 am 01:37 pm 05:41 pm 09:06 pm 10:36 pm
الخميس 2 17 مايو, 2018 03:48 am 01:37 pm 05:42 pm 09:08 pm 10:38 pm
الجمعة 3 18 مايو, 2018 03:46 am 01:37 pm 05:42 pm 09:09 pm 10:39 pm
السبت 4 19 مايو, 2018 03:43 am 01:37 pm 05:42 pm 09:10 pm 10:40 pm
الأحد 5 20 مايو, 2018 03:41 am 01:37 pm 05:43 pm 09:11 pm 10:41 pm
الاثنين 6 21 مايو, 2018 03:39 am 01:37 pm 05:43 pm 09:12 pm 10:42 pm
الثلاثاء 7 22 مايو, 2018 03:37 am 01:37 pm 05:44 pm 09:13 pm 10:43 pm
الأربعاء 8 23 مايو, 2018 03:35 am 01:37 pm 05:44 pm 09:14 pm 10:44 pm
الخميس 9 24 مايو, 2018 03:33 am 01:37 pm 05:44 pm 09:15 pm 10:45 pm
الجمعة 10 25 مايو, 2018 03:31 am 01:38 pm 05:45 pm 09:16 pm 10:46 pm
السبت 11 26 مايو, 2018 03:29 am 01:38 pm 05:45 pm 09:17 pm 10:47 pm
الأحد 12 27 مايو, 2018 03:27 am 01:38 pm 05:45 pm 09:18 pm 10:48 pm
الاثنين 13 28 مايو, 2018 03:25 am 01:38 pm 05:46 pm 09:19 pm 10:49 pm
الثلاثاء 14 29 مايو, 2018 03:23 am 01:38 pm 05:46 pm 09:20 pm 10:50 pm
الأربعاء 15 30 مايو, 2018 03:22 am 01:38 pm 05:47 pm 09:21 pm 10:51 pm
اليوم رمضان ميلادي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 16 31 مايو, 2018 03:20 am 01:38 pm 05:47 pm 09:22 pm 10:52 pm
الجمعة 17 01 يونيو, 2018 03:18 am 01:38 pm 05:47 pm 09:23 pm 10:53 pm
السبت 18 02 يونيو, 2018 03:17 am 01:39 pm 05:48 pm 09:24 pm 10:54 pm
الأحد 19 03 يونيو, 2018 03:15 am 01:39 pm 05:48 pm 09:25 pm 10:55 pm
الاثنين 20 04 يونيو, 2018 03:14 am 01:39 pm 05:48 pm 09:25 pm 10:55 pm
الثلاثاء 21 05 يونيو, 2018 03:12 am 01:39 pm 05:49 pm 09:26 pm 10:56 pm
الأربعاء 22 06 يونيو, 2018 03:11 am 01:39 pm 05:49 pm 09:27 pm 10:57 pm
الخميس 23 07 يونيو, 2018 03:10 am 01:40 pm 05:49 pm 09:28 pm 10:58 pm
الجمعة 24 08 يونيو, 2018 03:08 am 01:40 pm 05:50 pm 09:28 pm 10:58 pm
السبت 25 09 يونيو, 2018 03:07 am 01:40 pm 05:50 pm 09:29 pm 10:59 pm
الأحد 26 10 يونيو, 2018 03:06 am 01:40 pm 05:50 pm 09:30 pm 11:00 pm
الاثنين 27 11 يونيو, 2018 03:05 am 01:40 pm 05:51 pm 09:30 pm 11:00 pm
الثلاثاء 28 12 يونيو, 2018 03:04 am 01:41 pm 05:51 pm 09:31 pm 11:01 pm
الأربعاء 29 13 يونيو, 2018 03:04 am 01:41 pm 05:51 pm 09:31 pm 11:01 pm
الخميس 30 14 يونيو, 2018 03:03 am 01:41 pm 05:52 pm 09:32 pm 11:02 pm
 
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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