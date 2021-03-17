تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 بلجيكا .. إمساكية شهر رمضان المبارك في بلجيكيا

امساكية رمضان 2018 , مع دخول اعظم شهر في العام بالنسبة للمسلمين، رمضان 2018، وبهذا يتقدم طاقم مصر فايف باحر التهاني وكل عام وانتم بخير بمناسبة اقتراب هذا الشهر الفضيل لمغفرة الذنوب والتقرب الى الله عز وجل، فكما هو معلوم فان موعد رمضان 2018 في عديد من الدول العربية منها مصر والكويت وغيرها هو يوم،17 من الشهر الحالي، وسنكون سعداء بمشاركة امساكية رمضان 2018 2018لدولة مصر والكويت.

نقدم لكم صور امساكية شهر رمضان 2018 في بلجيكا، التي تحتوي على نسبة كبيرة من المسلمين بعد نسبة اللجوء اليها من قبل السوريين والفلسطيين وبعض افراد الدول العربية، حيث اصبح بامكانكم التعرف على مواعيد الصلاة في بلجيكا من خلال صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في بلجيكا وهي في الجدول التالي: