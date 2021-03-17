تراند اليوم : 10 حقائق مثيرة للاهتمام حول الثراء الذي لا يعرف الحدود لقطر!!

10 حقائق مثيرة للاهتمام حول الثراء الذي لا يعرف الحدود لقطر!!
الدوحة / الخليج 365
1.يقدّر عدد السكان بمليوني نسمة في قطر، ولكن نسبة السكان المحليين قليلة جدا وتصل إلى نحو %15. وبقية الـ %85 هم مهاجرو عمل. معظمهم من الهند، نيبال، والفلبين. عمليا يشكل العمّال الأجانب نحو %94 من القوة العاملة في قطر.
2.يُعرّف نحو 14.3% من العائلات كعائلات مليونرية، لذلك تحظى قطر بالمرتبة الأولى في قائمة الدول الرائدة عالميا من حيث نسبة أصحاب الملايين من إجمالي السكان.
3.تصل نسبة البطالة في قطر إلى %0.2!
4.لا يدفع القطريون ضرائب البلدية، الكهرباء، المياه، وضريبة الدخل. تقدم الدولة كل هذه الخدمات، مجانا.
5.حتى عام 2015، وصل معدل راتب القطريين إلى 17,144 ريال قطري (نحو 4650 دولار)، بينما كان متوسط معدل الأجر (المبلغ الذي يربح نصف المواطنين أكثر منه ويربح نصفهم الآخر أقل منه) 14 ألف ريال قطري (أي نحو 3760 دولار).
6.يربح مدققو الحسابات ما معدله 37,240 ريال قطري (نحو 10000 دولار). المحامون 38,903 ريال قطري (نحو 10200 دولار). مهندسو الكهرباء 95,701 ريال قطري (25500 دولار). المهندسون المعماريون أو المصممون 125,987 ريال قطري (نحو 33800 دولار).
7.تبذر العائلة القطرية المتوسطة أكثر من 40 ألف ريال قطري بالمعدل شهريًّا (10540 دولار). نزهات خارج البلاد (5,711 ريال قطري بالمعدل). ملابس وأحذية (2,800 ريال قطري للعائلة). العناية الشخصية (2,536 ريال قطري). التربية (1,571 ريال قطري). العلاج الطبي (1,523 ريال قطري). التبغ، السجائر، (800 ريال قطري).
8.حتى عام 1940، اعتاش القطريون بصعوبة كبيرة من مهنة الغوص على اللؤلؤ والصيد . أدى تحسن مستوى الحياة المفاجئ إلى التقدم وتطور خدمات الرفاه. في يومنا هذا، يشكل الدخل من النفط والغاز أكثر من نصف الإنتاج الوطني في قطر.
9.نظام الحكم في قطر هو ملكي كليا. منذ عام 2013، يترأس الحكم الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الذي يتمتع بصلاحيات أعلى من قوانين الدولة ولكنه يخضع لقوانين الشريعة الإسلامية.
10.في محاولة لتحسين صورة قطر عالميا، عمل الشيخ تميم كثير لدفع أحداث الرياضة في الدولة قدما واستثمر في مجالات الرياضة في العالم. في عام 2005، أسس "قطر للاستثمارات الرياضية" وهي صندوق استثمارات مكرس لأعمال الرياضة. أحد ممتلكات هذا الصندوق الهامة هو النادي الفرنسي العريق، نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. من المتوقع أن تستضيف قطر في عام 2022 مباريات المونديال.
انتهى