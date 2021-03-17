تراند اليوم : اعتداء جنسي كل 98 ثانية في الولايات المتحدة

غزة/الخليج 365/

كشفت الشبكة الوطنية الأمريكية لرصد الاغتصاب والإساءة وسفاح المحارم، عن تعرض أمريكي واحد كل 98 ثانية لاعتداء جنسي.

ونقلت صحيفة يو اي اس توداي الأمريكية، اليوم الجمعة، عن الشبكة أن كل 98 ثانية يتعرض شخص ما (ذكر أو انثى) في الولايات المتحدة لاعتداء جنسي، وفي كل ثمانية دقائق يكون ضحية ذلك الاعتداء طفل.

وأوضحت الشبكة أن طالبات الجامعات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الـ18 و24 هن أكثر عرضة للاعتداء الجنسي بثلاث مرات من النساء الأخريات.

وبحسب أرقام الشبكة فإن 321 ألفا و500 شخص في أمريكا، تتراوح أعمارهم من 12 سنة فأكثر، يقعون ضحايا للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي في المتوسط سنويًا.

وتتراوح أعمار أغلبية ضحايا العنف الجنسي في أمريكا، من 18 حتى 34 عاما، بنسبة 54% من الضحايا، وتبلغ نسبة الضحايا الذين تتراوح أعمارهم من 18 عام وحتى 64، 92% من إجمالي ضحايا العنف الجنسي.

ووفق مجلس فلوريدا لمكافحة العنف الجنسي فإن 20 % من الرجال في فلوريدا تعرضوا للعنف الجنسي، وإن امرأة واحدة من كل ست نساء تعرضت للاغتصاب في مرحلة ما في حياتها.

ونقلت الصحيفة عن مركز التحليل الإحصائي في ولاية فلوريدا التابع لإدارة إنفاذ القانون إنه تم تسجيل 10 آلاف و732 حالة اعتداء في الولاية خلال عام 2015.