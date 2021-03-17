تراند اليوم : بالصور: حسناء فلسطينية تعصف إمارة دبي بجمالها

تعتبر إمارة دبي مدينة الأناقة في الوطن العربي بسبب ضمها العديد من المراكز التجارية وعروض الأزياء المحلية والعالمية كعرض شانيل مؤخراً.

وعلى إنستغرام هنّ كثر اللواتي يعتبرن أنفسهن مدونات للموضة لكن قلائل هنّ اللواتي يلفتن الأنظار بأناقتهن وأسلبوهن المنفرد عن غيرهن من المقلدات أو المحبات للماركات العالمية، ومن مدونات الموضة الأكثر لفتاً للأنظار هي فلسيطنية المولد علا فرحات، الشابة صاحبة الشعر الأسود الطويل والعيون اللوزية.

علا تتمتع بلوك كلاسيكي فهي تهوى الأزياء البسيطة والتي تضيف عليها لمستها الخاصة حيث تقوم ببعض المغامرات من خلال مزج الطبعات عن طريقة الـMix and Match ويذكرنا اسلوبها بشخصية بيلر في مسلسل gossip girls.

القطعة المفضلة لدى علا هي حقيبة هيرمس البرتقالية وهي من القطع الأولى التي إشترتها كما أنها ترى نفسها من عشاق الحقائب حيث تقوم بتجميع حقائب هيرمس باهظة الثمن كما أنها لا تعطي أهمية كبيرة للأحذية.

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تتميز علا بشخصية هادئة لذلك تفضل اللون الأبيض وكشفت أنها تملك العديد من الفساتين البيضاء فالثوب الأبيض هو توقيعها الخاص وهي متواضعة فنراها ترتدي الأحذية المسطحة مع أزيائها وهي بسيطة بذوقها وبلمساتها وشعارها في الموضة القليل هو الكثير

تفضل فرحات مدينتي باريس ونيويورك للتسوق وتعشق الدانيل وألوان البساتيل في الأزياء واحذية النيون أكثر ما كرهته في الموضة.

وعن نصيحتها للسيدات تقول علا "يجب على كل سيدة أن تمتلك حذاء بلون محايد(nude) وثوب اسود ضيق.

بالإضافة إلى عشقها إلى الموضة تصمم علا في بعض الأحيان ، فيبدو ان لا يوجد شيء يصعب على هذه الشابة المثقفة والمتعلمة في أشهر الجامعات العالمية وتعتلي أهم المراكز في العمل والحياة.