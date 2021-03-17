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تراند اليوم : بالصور: حسناء فلسطينية تعصف إمارة دبي بجمالها

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تعتبر إمارة دبي مدينة الأناقة في الوطن العربي بسبب ضمها العديد من المراكز التجارية وعروض الأزياء المحلية والعالمية كعرض شانيل مؤخراً.

علا فرحات  

 

وعلى إنستغرام هنّ كثر اللواتي يعتبرن أنفسهن مدونات للموضة لكن قلائل هنّ اللواتي يلفتن الأنظار بأناقتهن وأسلبوهن المنفرد عن غيرهن من المقلدات أو المحبات للماركات العالمية، ومن مدونات الموضة الأكثر لفتاً للأنظار هي فلسيطنية المولد علا فرحات، الشابة صاحبة الشعر الأسود الطويل والعيون اللوزية.

علا فرحات أنيقة  

 

علا تتمتع بلوك كلاسيكي فهي تهوى الأزياء البسيطة والتي تضيف عليها لمستها الخاصة حيث تقوم ببعض المغامرات من خلال مزج الطبعات عن طريقة الـMix and Match ويذكرنا اسلوبها بشخصية بيلر في مسلسل gossip girls.

علا تعشق الـMIX AND MATCH  

 

القطعة المفضلة لدى علا هي حقيبة هيرمس البرتقالية وهي من القطع الأولى التي إشترتها كما أنها ترى نفسها من عشاق الحقائب حيث تقوم بتجميع حقائب هيرمس باهظة الثمن كما أنها لا تعطي أهمية كبيرة للأحذية.

زي من تصميم علا فرحات ​  

تتميز علا بشخصية هادئة لذلك تفضل اللون الأبيض وكشفت أنها تملك العديد من الفساتين البيضاء فالثوب الأبيض هو توقيعها الخاص وهي متواضعة فنراها ترتدي الأحذية المسطحة مع أزيائها وهي بسيطة بذوقها وبلمساتها وشعارها في الموضة القليل هو الكثير

الأبيض اللون المفضل لدى علا  

 

تفضل فرحات مدينتي باريس ونيويورك للتسوق وتعشق الدانيل وألوان البساتيل في الأزياء واحذية النيون أكثر ما كرهته في الموضة.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏وقوف‏‏‏  

 

وعن نصيحتها للسيدات تقول  علا  "يجب على كل سيدة أن تمتلك حذاء بلون محايد(nude) وثوب اسود ضيق.

بالإضافة إلى عشقها إلى الموضة تصمم علا في بعض الأحيان ، فيبدو ان لا يوجد شيء يصعب على هذه الشابة المثقفة والمتعلمة في أشهر الجامعات العالمية وتعتلي أهم المراكز في العمل والحياة.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏وقوف‏ و‏نظارة شمسية‏‏‏‏  

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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