تراند اليوم : بالفيديو.. القاضي الشرعي لجبهة "النصرة" يعتنق المسيحية

غزة/الخليج 365/

أظهر شريط فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا قيل إنه قيادي سابق في جبهة النصرة، ويُدعي "حسان أبو حمزة"، وهو يعلن اعتناقه المسيحية.

وأثار الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من ردود الأفعال أزاء قرار القاضي الشرعي لجبهة "النصرة"، الإرهابية في سوريا، حسان أبو حمزة إعتناق الديانة المسيحية.

حيث وثق شريط الفيديو القاضي الشرعي السابق للـ"نصرة" وهو يتكلم في إحدى الكنائس الألمانية عن دوره في تأسيس تنظيم "القاعدة" في العراق، بالإضافة إلى الحديث عن طريق وصوله إلى ألمانيا والصعوبات التي واجهته.

وقد اختار "الإرهابي التائب" اسم "بولس" كلقب له في المعمودية.