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تراند اليوم : فيديو : الأمير مقرن يشرح لابنة ترامب طريقة "هز" فنجان القهوة

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فيديو : الأمير مقرن يشرح لابنة ترامب طريقة "هز" فنجان القهوة

الرياض / الخليج 365

شرح الأمير مقرن بن عبدالعزيز لـ"إيفانكا" ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كيفية التعامل مع فنجان القهوة العربية بعد تناولها من خلال هزّ الفنجان.

وكان الملك سلمان، قد أوضح لترامب كيفية التعامل مع فنجان القهوة العربية بعد تناولها من خلال "هزّ" الفنجان، في إشارة إلى الانتهاء منها وعدم سكب فنجان آخر، وذلك حسب التقاليد العربية في .

ووصل ترامب إلى مطار "الملك خالد الدولي" في الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ توليه السلطة، وكان في استقباله العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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