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تراند اليوم : ماذا قالت ايفانكا ترامب عن السعوديات ؟

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الرياض - الخليج 365

غردت ابنة الرئيس الأميركي، #إيفانكا_ترمب، على صفحتها على تويتر بعد لقائها القيادات النسائية : "التقيت اليوم مع القيادات النسائية السعودية وتعلمت مباشرة من إنجازاتهن وتحدياتهن ورؤيتهن المستقبلية".

 

وكانت إيفانكا قد غردت، في وقت سابق، بعد وصولها #السعودية، معبرة عن سعادتها بالاستقبال الحار الذي حظيت به من #الملك_سلمان وعائلته، قائلة: "تشرفت بالاستقبال الحار الذي لقيناه من الملك سلمان وعائلته".

 

ووصلت مع زوجها جاريد #كوشنير إلى مقر إقامة الوفد الرئاسي الأميركي بفندق في #الرياض السبت.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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