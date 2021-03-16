تراند اليوم : ماذا قالت ايفانكا ترامب عن السعوديات ؟

الرياض - الخليج 365

غردت ابنة الرئيس الأميركي، #إيفانكا_ترمب، على صفحتها على تويتر بعد لقائها القيادات النسائية السعودية: "التقيت اليوم مع القيادات النسائية السعودية وتعلمت مباشرة من إنجازاتهن وتحدياتهن ورؤيتهن المستقبلية".

وكانت إيفانكا قد غردت، في وقت سابق، بعد وصولها #السعودية، معبرة عن سعادتها بالاستقبال الحار الذي حظيت به من #الملك_سلمان وعائلته، قائلة: "تشرفت بالاستقبال الحار الذي لقيناه من الملك سلمان وعائلته".

ووصلت مع زوجها جاريد #كوشنير إلى مقر إقامة الوفد الرئاسي الأميركي بفندق في #الرياض السبت.