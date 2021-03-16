تراند اليوم : فوائد شرب الماء بكثرة !!!

ننقل لكم متابعين صحيفة " الخليج 365" أهم فوائد شرب الماء بكثرة ,حيث نهدف من هذا المقال ايصال معلومات كافية عن الفوائد التي ستدر عليك حال شربك للمياه بكثرة .

فوائد شرب الماء بكثرة

يشكل الماء نسبة 60% من الجسم بحيث تتوزع النسب كالتالي: 73% في القلب والدماغ، و83 % في الرئتين، و64 % في الجلد، و79 %في الكلى والعضلات، و3% في العظام.

يحتاج جسم الإنسان كميات محددة من الماء يوميًا اعتمادًا على عمره وجنسه، بحيث يحتاج جسم الرجل إلى 3 لتر تقريبًا والمرأة إلى 2.2 لتر تقريبًا.

هذه النسب تدل على أن شرب الماء بكثرة له العديد من الفوائد، بحيث تمثلت فوائده في الاتي:

• يحسن صحة الفم

من فوائد شرب الماء بكثرة أنه يحسن صحة الفم، وذلك لأنه:

1. يخفف اللعاب والمخاط.

2. يحافظ على نظافة الفم.

3. يقلل احتمالية التعرض للتسوس.

• يحمي الدماغ والحبل الشوكي

من فوائد شرب الماء بكثرة أنه يحمي الدماغ والحبل الشوكي والخلايا الحساسة الأخرى من الجفاف، مما يجعله:

1. يساهم في تصنيع الهرمونات والنواقل العصبية.

2. يساعد في زيادة التركيز، فقد وجد أن قلة الماء تؤثر سلبًا على التركيز والانتباه والذاكرة.

3. يحسن المزاج ويقلل من التوتر.

• يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم

شرب الماء بكثرة يعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال التعرق، فعند ارتفاع الحرارة في الجسم عند ممارسة الرياضة مثلًا يخرج الماء من طبقات الجلد الوسطى إلى السطح على شكل عرق، فيتبخر ويبرد الجسم.

• يدعم عمل الجهاز الهضمي

شرب الماء بكثرة يفيد الجهاز الهضمي، وذلك لأن الماء:

1. يقلل من احتمالية الإصابة بالإمساك (Constipation).

2. يساعد في تسريع عملية هضم الطعام.

3. يساعد في ذوبان المعادن والفيتامينات والمواد الغذائية.

• يحافظ على صحة الكلى

من أبرز فوائد شرب الماء بكثرة أنه يحافظ على صحة الكلى وذلك لأنه:

1. يزيد من إدرار البول، وبتالي يخلص الجسم من الفضلات والسموم الذائبة في الماء.

2. يقلل من تكون حصى الكلى (kidney stones).

• يساهم في إنقاص الوزن

وجد أن شرب الماء والحفاظ على الترطيب الدائم يساعد في عملية تخفيف الوزن، حيث أنه يوجد رابط بين شرب الماء بكثرة وتخفيف الوزن من خلال الاتي:

1. يثبط الماء الشهية، فشرب الماء قبل الوجبات أو عند عدم الإحساس التام بالشبع يشعر المعدة بالامتلاء فترسل للدماغ بإيقاف تناول الطعام.

2. يساعد في حرق الدهون، فوجد أن الأشخاص الذين يشربون الماء البارد وماء بدرجة حرارة الغرفة، كان حرق الدهون ليهم أكثر بمعدل 2-3% خلال 90 دقيقة مقارنة بالوضع من دون شرب الماء.

• يلين المفاصل

يؤدي نقص الماء لالام المفاصل، لأن السائل الزليلي (Synovial fluid) المحيط بالمفاصل والمسؤول عن ليونتها يتكون بشكل أساسي من الماء، فتوافر الماء في الجسم يمنع حدوث الاحتكاك بين المفاصل المتقاربة ويساعد على حمايتها

• يمتلك العديد من الفوائد الأخرى

لم تنتهي فوائد شرب الماء بكثرة بل يوجد المزيد، وأبرزها:

1. يمد الجسم بالنشاط، فمثلًا يحتاج الرياضيون كميات كبيرة من الماء لمنع الجفاف الذي قد يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم وفرط الحرارة (Hyperthermia).

2. يحافظ على مستوى ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي ففي حال وجود كميات قليلة من الماء يصبح الدم أكثر سماكة، فيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

3. ينقل الأوكسجين إلى خلايا الجسم، فالماء المكون الرئيس للدم، والدم يعمل على نقل الأوكسجين والغذاء للخلايا.

4. يحافظ على جمال وصحة الجلد، فيمنع جفافه ويقلل ظهور التجاعيد ويساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين.

عوامل تزيد الحاجة لشرب الماء

بعد التعرف على فوائد شرب الماء بكثرة، فلنتعرف على العوامل التي تزيد من حاجة الجسم للماء ومنها:

• ممارسة الرياضة والأنشطة المتعددة

عند بذل جهد كبير يخرج الماء على شكل العرق، لذلك يجب شرب الماء لتعويض النقص قبل وخلال وبعد الأنشطة.

• المناخ وحالة الطقس

الحرارة والرطوبة تزيد التعرق وبالتالي زيادة الحاجة للماء.

• الإصابة بالأمراض

ارتفاع الحرارة والاستفراغ والإسهال يفقد الجسم السوائل، فيجب التعويض بشرب الماء حسب إرشادات الطبيب.

• الحمل والرضاعة

يوصي بشرب 2.4 لتر أو ما يعادل 10 أكواب من السوائل يوميًا للحامل أما للمرضع فالحاجة تكون 3.1 لتر أو ما يعادل 13 كوب من السوائل.