تراند اليوم : الأطعمة الغنية بالألياف تقي من أمراض الرئة

كشفت دراسة أميركية حديثة، أن اتباع حمية غذائية غنية بالألياف، وعلى رأسها الخضروات والفواكه والحبوب، يمكن أن يقلل من فرصة الإصابة بأمراض الرئة، وعلى رأسها مرض الانسداد الرئوي المزمن.

أوضح الباحثون بالمركز الطبي التابع لجامعة نبراسكا الأميركية، أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات، يحافظ على صحة الرئتين، ونشروا نتائج دراستهم في دورية حوليات الجمعية الأميركية لأمراض الصدر.

وأجرى الباحثون، دراستهم على 1921 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 70 عاما، وراقبوا أنماط الأغنية التي يتناولونها وتأثيرها على صحة الرئتين. وأخذ فريق البحث بعين الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على صحة الرئة، مثل التدخين وزيادة الوزن والعوامل الديموغرافية والصحية.

ووجد الباحثون أن الأفراد الذين تناولوا الأغذية الغنية بالألياف، تحسنت لديهم وظائف الرئة بشكل كبير، مقارنة مع أولئك الذين تناولوا تلك الأغذية بمقدار أقل. وأشار الباحثون إلى أن الالتهابات من الأسباب الرئيسية التي تفاقم الإصابة بأمراض الرئة، وتمتلك الأغذية الغنية بالألياف، خصائص مضادة للالتهابات، لذا فهي مفيدة لصحة الرئتين.

وكانت دراسة سابقة ربطت بين زيادة تناول الأغذية الغنية بالألياف وانخفاض خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة إلى انخفاض خطر الوفيات الناجمة عن أمراض الجهاز التنفسي بنسبة 50%.

وبالإضافة إلى ذلك، أثبتت دراسات سابقة أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف، يمكن أن تساعد على الحفاظ على وزن صحي، وتخفض الكوليسترول في الدم، ويمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

ويأتي على رأس الأطعمة الغنية بالألياف القمح والشعير والشوفان والفاصولياء المجففة والبازلاء والعدس، والفواكه مثل التفاح، المشمش، المانجا، الخوخ والتوت، والخضراوات مثل القرنبيط، والبروكلي والباميا والشمندر والجزر، اللفت، والسبانخ.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن مرض الانسداد الرئوي المزمن، من المتوقع أن يصبح ثالث أسباب الوفاة الرئيسة في شتى أنحاء العالم بحلول عام 2030، بعد أمراض القلب والسرطان.