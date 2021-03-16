تراند اليوم : أسعار المحروقات والغاز في شهر شباط

رام الله/ الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر شباط/2016 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/2/2016.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

الصنف السعر/ شيقل

سولار: 4.69

بنزين 95: 5.61

بنزين 98: 6.13

الكاز: 4.69

الغاز

1- سعر اسطوانة الغاز 12 كلغم، للمستهلك 52 شيقلا في محل الموزع.

2- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 22 شيقلا في محل الموزع .

3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط .

4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 208 شواقل.

5ـ سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.22 شيقل .

ودعت الإدارة العامة للبترول، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.