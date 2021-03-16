تراند اليوم : أسعار المحروقات والغاز في شهر شباط

رام الله/ الخليج 365
أعلنت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية، عن أسعار المحروقات والغاز للمستهلك في شهر شباط/2016 في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 1/2/2016.
وجاءت الأسعار على النحو التالي:
الصنف السعر/ شيقل
سولار: 4.69
بنزين 95: 5.61
بنزين 98: 6.13
الكاز: 4.69
الغاز
1- سعر اسطوانة الغاز 12 كلغم، للمستهلك 52 شيقلا في محل الموزع.
2- سعر اسطوانة الغاز 5 كلغم، للمستهلك 22 شيقلا في محل الموزع .
3- خدمة التوصيل لمنزل المستهلك 2 شيقل فقط .
4- سعر اسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 208 شواقل.
5ـ سعر لتر الغاز واصل إلى العمارات والمؤسسات 2.22 شيقل .
ودعت الإدارة العامة للبترول، جميع أصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالأسعار المحددة أعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.