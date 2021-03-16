تراند اليوم : عند رغبتك بخسارة الوزن .. ابتعد عن هذه الأطعمة

إذا أراد المرء ألا يزداد وزنه تفاديا للسمنة، فإن ثمة أطعمة لا يجب أن يقربها، بالنظر إلى ما تحتوي عليه من سعرات حرارية عالية ودهون.

موقع "إم إس إن" جرد قائمة الأطعمة الأعلى من حيث السعرات والأكثر دسما، فنبه إلى الحبوب المحلاة في المقام الأول بسبب دأب كثيرين على تناولها إلى جانب الحليب.

أما ثاني الأطعمة، التي يحذر منها فهي "البرغر" بسبب الأملاح العالية والدهون التي ترافقه في شطيرة اللحم والبطاطس المقلية، فضلا عن صعوبة هضمه في المعدة.

وإذا كان كثيرون ممن يتبعون حمية غذائية يستبدلون السكر العادي بالمحليات الصناعية الخالية من السعرات الحرارية، فإن المفاجأة هي أن تلك المحليات البديلة تعطي إحساسا بالجوع لدى من يستهلكها، وتدفعه إلى أكل كميات أكبر في وجبات لاحقة.

ومن العادات السيئة، التي شاعت مؤخرا، بحسب القائمة، أن الناس صار يقبلون أكثر فأكثر على إضافة كمية من الكريمه المخفوقة إلى قهوة "الكابوتشينو"، ظنا منهم أن الأمر يتعلق بمجرد مشروب بسيط لن يؤثر على وزنهم.

وتنبه القائمة إلى المنسوب العالي من السعرات في كل من الخبز الأبيض والفطائر والفشار والزيت النباتي ومشروبات الطاقة والكاتشاب والحلوى.

في المقابل، ينصح المتابعون باستخدام عدد من الأطعمة، التي تحافظ على لياقة المرء وشبابه، ومنها بذر الكتان والسبانخ التي تحتوي على الفيتامين "إي" و"سي"، إضافة إلى العنب وبذور "شيا" والشوكولاتة السوداء وزيت الكانولا.