تراند اليوم : الكآبة من أسباب آلام الظهر

توصل الأطباء ان المصابين بالكآبة يعانون أكثر من غيرهم من آلام الظهر.

توصل العلماء الى هذا الاكتشاف من خلال متابعتهم الحالة الصحية لأكثر من 20 ألف شخص.

وقد تبين ان الكآبة المزمنة قد تسبب مشاكل مرضية في العمود الفقري، بحيث ان شدة الألم ترتبط بدرجة الكآبة التي يعاني منها الشخص. وان الأشخاص الذين شخصت إصابتهم بالكآبة يعانون بصورة عامة من آلام الظهر بنسبة تزيد على 60 بالمائة مقارنة بالآخرين.

لذلك ينصح العلماء بعلاج الكآبة والعمود الفقري في آن. ولكنهم لم يتمكنوا من تحديد ماهية العلاقة بصورة واضحة بين كلا المرضين. سيما ان طول مدة آلام الظهر قد تسببه أيضا قلة النشاط البدني ومشاكل الأرق التي ترافق الكآبة عادة.