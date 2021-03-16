تراند اليوم : التشيز كيك بالشوكولا

إليكم الطريقة مع المقادير:

تشيز كيك بالشوكولا

*المقادير:

للقاعدة:

- 2 أوقية (50 غرام) من اللوز المبروش

- 6 أوقية (175 غرام) بسكويت الشوفان على شوكولا أو بسكويت ديجستيف(Digestive)

- 1 أوقية (25 غرام)، من العنب المجفف المطحون Cereal

- 2 أوقية (50 غرام) من الزبدة، الذائبة

للتشيز كيك:

- 5 أوقية (150غرام) الشوكولا الداكنة مقسمة إلى قطع صغيرة.

- 12 أوقية (350 غرام) جبنة الريكوتا، في درجة حرارة الغرفة

- علبة 200ml من الكريم فريش نصف دسم، في درجة حرارة الغرفة

- بيضتان كبيرتان، (إفصلي البياض عن الصفار)

- 2 أوقية (50غرام) من السكر الذهبي الناعم

- 3 أوراق لفّ من الجيلاتين

- ملعقتان كبيرتان من الحليب

زينة الشوكولا:

- لوح شوكولا داكن بوزن 100غرام مقسم إلى قطع صغيرة

- مسحوق الكاكاو، للزينة

*طريقة التحضير:

- لتحضير القاعدة:

أولاً إنشري اللوز على ورقة الخبز الصغيرة واخبزيهم بالفرن لمدة 7 دقائق، باستخدام جهاز توقيت. ثم اسحنيهم ناعماً جداً. بعدها، ضعي البسكويت في كيس من البلاستيك واسحقيهم باستخدام شوبك. الآن ضعي كل هذا الفتات في وعاء الخلط، وأضيفي الجوز المفروم وسيريل العنب، مع المكسرات. عندها أضيفي الزبدة المذابة فوقهم لتتماسك كل هذه المكسرات معاً واضغط على الخليط في قاعدة وعاء الفرن، ثم ضعيهم بالفرن، واخبزيهم لمدة 10 دقائق. ثم أزيليهم ليبردوا.

- لتحضير خليط الجبن:

في هذه الأثناء، ذوّبي 5 أوقية (150 غرام) الشوكولا في وعاء يحتمل الحرارة يوضَع على وعاء ماء يغلي، مع التأكد من أن وعاء الشوكولا لا يلمس الماء، ثم يزال عن الحرارة ويُترَك ليبرد جانباً.

بعد ذلك، إخفقي بوعاءٍ كبير، الريكوتا مع الكريم فريش، صفار البيض والسكر حتى تصبح ناعمة ومخلوطة بشكلٍ جيد. وانقعي أوراق الجيلاتين في وعاءٍ صغير من الماء البارد لمدة 5 دقائق، وسخني الحليب في قدرٍ صغير حتى نقطة الغليان ثم ارفعيه عن الحرارة.

إضغطي على أوراق الجيلاتين للتخلص من المياه الزائدة ثم أضيفيها إلى الحليب واخفقيها حتى تذوب. ثم حرّكي الجيلاتين والحليب مع الشوكولا في خليط الريكوتا، حتى يمتزجوا بدقة.

الآن، في وعاءٍ آخر، إستخدمي الخلاط لخفق بياض البيض ليصبح ليناً. ثم أضيفي في البداية ملعقةً كبيرة من بياض البيض إلى خليط الجبن لتخفيف تماسكه، وبعد ذلك أكملي إضافة ما تبقى من بياض البيض بدقة. عندها صبّي هذا الخليط إلى قاعدة المكسرات الجاهزة. غطيها بالنايلون اللاصق، وضعيها بالبراد لمدة أربع ساعات على الأقل ويُنصَح بوضعها طيلة الليل.

- لتحضير الشكولا المبروش:

ذوّبي لوح الشوكولا بالطريقة التي ذوبت بها الشوكولا أعلاه، واسكبيهم بصحن ليشكلوا لوح بسماكة حوالي ¼ بوصة (5 ملم) وضعيه في الثلاجة ليبرد لمدة 45 دقيقة (يجب أن يصبح الشوكولا جامداً بما فيه الكفاية حتى إذا وضعت إصبعك وضغطي عليه لا يترك بصمة، لكن لا يجب أن يصبح قاسياً كثيراً. وإذا أصبح قاسياً اتركيه قليلاً بحرارة الغرفة). الآن استخدمي سكين عريض ذات نصول بعقد، وامسكيه بكلتا يديك، أو مبرشة للجبن، واسحب الشفرة عبر الشوكولا عبر الضغط من الأعلى إلى الأسفل، وستحصلين على تجاعيد الشوكولا. ضعيها في وعاء مغلق في الثلاجة لتستخدميها عند الحاجة.

*طريقة التقديم:

أزيلي النايلون اللاصق بعناية عن الوعاء المحفوظ في الثلاجة، وقطعي قالب "التشيز كيك" إلى قطع حسب الحجم الذي تريدنه، أو ضعيه قالباً كاملاً على طبق التقديم، وزيّنيهم بالشوكولا المبروشة، ورشّي فوقهم مسحوق الكاكاو المنخول.