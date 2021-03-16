تراند اليوم : حلوى الإجاص مع "المسكربون"

إليكم الوصفة مع المقادير:

حلوى الإجاص مع "المسكربون"

*مقادير تحضير الإجاص:

- 4 حبات إجاص

- 2 ملعفتان كبيرتان من عصير الليمون

- 1 ملعقة كبيرة من السكر

- 2 ملعقتان كبيرتان من الماء

- 2 ملعقتان كبيرتان من الزبدة غير المملحة

*مقادير لكريم مسكربون:

- 1 كوب من الكريم

- 1جراب من الفانيليا

- 1 كوب مسكربون

- 1/4ربع أو ثلث 1/3 كوب سكر

- 2-3 ملاعق إسبرسو، المبردة

*للزينة:

مسحوق الكاكاو

اللوز المطحون المحمص

*طريقة التحضير:

*تحضير الإجاص:

- سخني الفرن إلى 200 درجة مئوية. وقشري الإجاص إذا أردت (ليس من الضروري حقا إذا كنت تشترين الفاكهة العضوية)، واقطعيها إلى النصف بالطول. ضعي القطع في مقلاة التحميص(الوجه المقطوع إلى الأعلى) ورشّي عليهم عصير الليمون. ومن ثم رشي السكر بالتساوي على نصفي الإجاص مع القليل من الزبدة. عندها صبّي الماء في مقلاة التحميص واخبزي الإجاص لمدة 30 دقيقة، مع إضافة العصائر عليها عدة مرات. إقلبي الإجاص على الجهة الأخرى واخبزيهم لمدة 30 دقيقة إضافية، وأيضاً مع إضافة العصائر عدة مرات. ويعتبر الإجاص جاهزاً عندما يمرّ السكين بسهولة فيه حتى أسمك جزء. ثم يُترَك ليبرد بحرارة الغرفة.

*تحضير كريم مسكربون:

- صبّي الكريمة المخفوقة في وعاءٍ صغير. إشرحي جراب الفانيليا في النصف بالطول وضعي البذور في الكريم بالتساوي. ثم ضعي الجراب في المزيج بالخلاط واخفقيهم. ثم غطي الوعاء وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

- قبل التقديم، صبّي الكريم من خلال غربال في وعاء الخلط المبرّد. وأضيفي المسكربون والإسبريسو، واخلطيهم على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات فقط. ثم إرفعي سرعة الخلاط ورشي السكر تدريجياً واستمري بالخلط حتى يصبح المزيج ليّناً.

*طريقة التقديم:

ضعي قشدة المسكربون على الإجاص المشوي وزينيه باللوز المطحون المحمّص ومسحوق الكاكاو. ويمكنك التبديل بالزينة حسب الرغبة. ويمكنك أن تضعي الإجاص على طبقة من الكريم على الصحن وتزينيه كما يحلو لك.