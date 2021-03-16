تراند اليوم : الشمندر غذاء الطاقة الخارقة ومضاد للسرطان!

أظهر بحث حديث أن للشمندر ذات اللون الأحمر القاني قدرةً على تعزيز الطاقة تفوق قدرة الكافيين أو أي نوع آخر من المتممات المخصصة لنفس الغرض. فعندما طلب باحثون بريطانيون من الرجال إما تناول 16 أونصة من عصير الشمندر العضوي أو دواء وهمي تبين أن أولئك الذين تناولوا الشمندر استطاعوا ركوب الدراجة لمدة تفوق الآخرين بـ16%.

يقول العلماء: "إن مثل هذه النتيجة لا يمكن تحقيقها بأي وسيلة أخرى ومن ضمنها التمرين".

وينصح الخبراء بتجنب تناول بعض الخضراوات نظراً إلى احتوائها على نسبة عالية من الدهون، لكن الشمندر يعتبر الخيار الصحي حيث يحتوي على صفر في المائة من الدهون.

كما أثبتت الأبحاث أن تناول الشمندر يساعد على مكافحة أمراض القلب، والوقاية من السرطان، ومنع الإصابة بسرطان القولون، وهو مصدر غني بالحديد مما يساعد على تكوين الهيموجلوبين في الدم، ومن ثم فهو أساسي للوقاية من الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.