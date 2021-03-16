تراند اليوم : أكثر من ألفي امرأة حامل مصابة بـ"زيكا" في كولومبيا

وكالات/ الخليج 365

أفاد معهد الصحة الوطني في كولومبيا أمس السبت، أن أكثر من 2100 امرأة كولومبية حامل مصابة بفيروس زيكا، الذي ينقله البعوض، وذلك مع استمرار انتشار المرض عبر الأميركتين.

ويتم الربط بين فيروس زيكا والأطفال الذين يولدون بعيب خلقي، يتمثل في صغر حجم الرأس، ويحول دون نمو أمخاخ الأجنة بشكل طبيعي. ولا يوجد لقاح أو علاج له.

وقال معهد الصحة الوطني في نشرة إن هناك 20297 حالة إصابة مؤكدة بالمرض في كولومبيا، من بينها 2116 حالة لنساء حوامل. ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن حالات إصابة بصغر في حجم الرأس، أو وفاة نتيجة فيروس زيكا في كولومبيا.

وقال المعهد إن 37.2 في المائة من النساء الحوامل المصابات بـ"زيكا" يعيشن في إقليم نورتي دي سانتاندير على الحدود الشرقية مع فنزويلا.

وأظهرت أرقام نشرتها وزارة الصحة الكولومبية في وقت سابق إصابة 560 امرأة حامل بالفيروس من بين أكثر من 13500 حالة إصابة.

وتأكدت حالات الإصابة بفيروس زيكا في 23 دولة ومنطقة في الأميركتين، ويسابق العلماء الزمن لتطوير لقاح مضاد للفيروس.