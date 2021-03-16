تراند اليوم : شاهد بالصور: ظهور الرجل " الشجرة "

وكالات/ الخليج 365

يعاني شاب، يبلغ من العمر 25 عاماً، من مرض جلدي نادر يجعل يديه تبدوان وكأن جذع شجرة ينمو من كل منهما. وقد أصيب الشاب بفيروس الورم الحليمي البشري Human Pappiloma Virus وهو في العاشرة من عمره.

ويتلقى العلاج حالياً في مستشفى دكا في بنغلادش وفق موقع "ميرور" Mirror البريطاني. ويقوم أطباء من مختلف أنحاء العالم بالعمل على إيجاد العلاج لهذا المرض، وذلك بعد تشكيل مجلس طبي من الخبراء.

يشار إلى أن فيروس الورم الحليمي البشري هو اسم لمجموعة من الفيروسات التي تؤثر على الجلد والأغشية الرطبة المبطنة في الجسم. كما أن هناك أكثر من 100 نوع من هذا الفيروس، حيث إن حوالي 30 منها يمكن أن تؤثر على المنطقة التناسلية. يشار إلى أن فيروس الورم الحليمي البشري هو مجموعة متنوعة من الفيروسات التي تلحق بالحمض النووي (DNA)، التي تنتقل العدوى بها عن طريق الجلد والأغشية المخاطية للإنسان ومجموعة من الحيوانات.

كما أن هناك أكثر من 100 نوع من الفيروس، بعضها يسبب دمامل جلدية حميدة، أو حليمات، وهي سبب تسمية الفيروس. وفيروسات الورم الحليمي المقترنة بظهور الدمامل الشائعة تنتقل عن طريق التلامس الجلدي العادي. كذلك هناك مجموعة أخرى من نحو 30 نوعا يتم انتقالها تناسلياً.

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