تراند اليوم : تاريخ وقفة عيد الاضحى 2018 فلكيا

يترقب المسلمين في كل مكان تاريخ وقفة عرفة للعام 1439 وموعد عيد الاضحى المبارك للعام 2018 في جميع الدول.

هذا ويتسائل الكثيرين عن الموعد المحدد لعيد الاضحى للعام 2018- 1439 في جميع الدول العربية والاسلامية.

ايام قليلة ويبدأ شهر ذي الحجة للعام 1439 حيث يبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافقد الى السعودية لاداء مناسك الحج هذا العام.

حيث يسبق يوم عيد الاضحى المبارك ، وقفة عرفة والتي تعتبر احدى اهم شرائع في مناسك الحج حيب يقف الحجاج فيه على جبل عرفة والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالي .

فمن المقرر ان تصل الحجاج المملكة السعودية قبيل اسبوعين من عيد الاضحى، ويستمرون بأداء مناسك الحج.

فقد أشارت الحسابات الفلكية بأن انتهاء شهر شعبان للعام 1439-2018 سيكون أول أيام عيد الأضحى يوم 22 من شهر أغسطس للعام 2018 في جميع الدول العربية،

حيث يشهد يوم 21 أغسطس وقفة عرفة فى تركيا، والسعودية والامارات والكويت وقطر ومعظم الدول العربية والاسلامية.

أما اجازة عيد الاضحى 1439-2018 هذا العام فتبدأ من وقفة عرفة حتى مساء آخر أيام عيد الأضحى المبارك لجميع الموظفي في كافة الدول.