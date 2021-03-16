تراند اليوم : هنا- نتيجة ملاحق الصف الثالث الاعدادى برقم الجلوس 2018 والاسم والمدرسة والدرجات وزارة التعليم

أعلنت نتائج ملاحق الثالث الاعدادي للعام 2018 في جميع المحافظات المصرية.
فقد بدأت مديريات التربية والتعليم في جمهورية مصر العربية باصدار نتائج الملاحق الدور الثاني للصف الثالث الاعدادي في مصر للعام 2018 ، والتي يترقب لها طلاب الثالث الاعدادي في جميع المحافظات المصرية.
فى البداية يتوجب على الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط المباشر http://www.mnfedu.org/
الخطوة الثانية من خلال اختيار المحافظة، ستظهر صفحة تطلب منه إدخال رقم الجلوس في الخانة التي تظهر بالموقع، ثم يقوم الطالب بالضغط على زر إظهار النتيجة.
فاظهر صفحة بها بيان بدرجات الطالب في المواد التي قام بالامتحان فيها.
موقعنا الاخباري، يقوم بنشر روابط فحص نتيجة ملاحق الشهادة الاعدادية اخر العام 2018 لجميع المحافظات المصرية، لكي تتمكنوا من الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الدور الثاني اون لاين لجميع المحافظات للفصل الدراسي الثاني.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنوفية من هنا
- نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة المنيا من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة من هنا
- .نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة شمال سيناء من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة دمياط النتيجة من هنا.
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة اسوان من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة قنا من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة جنوب سيناء
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة السويس من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بني سويف النتيجة من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الوادي الجديد من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحر الأحمر من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الأقصر من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الفيوم من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة اسيوط من هنا
- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القليوبية من هنا
فقط كل ماعليكم قرائنا الكرام هو الضغط على رابط فحص نتائج ملاحق الشهادة الاعدادية الخاصة بطلاب الشهادة الاعدادية ومن ثم ادخال رقم الجلوس الخاصة بكم، والتعرف على نتيتك فورا.