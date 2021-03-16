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تراند اليوم : الهند تغلق "ملجأ الاغتصاب"

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أعلن مسؤولون في الهند، الأربعاء، أن السلطات الأمنية أغلقت ملجأ تديره جمعية خيرية في يونيو الماضي بعد إعلان عشرات الفتيات أنهن تعرضن للاغتصاب داخله.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم وحد، على إغلاق الشرطة في شرق الهند، ملجأ آخر لنساء فقيرات، وسط تقارير تفيد بأن 11 منهن أصبحن في عداد المفقودين.

ويقع الملجآن، وأحدهما مخصص للنساء والآخر للفتيات في سن 7 و17 عاما، في مدينة مظفر بور الواقعة على بعد نحو 70 كيلومترا خارج باتنا عاصمة ولاية بيهار.

وتعاني الهند من ارتفاع معدل جرائم الاغتصاب الجنسي، مما دفع الحكومة الهندية إلى سن مجموعة من القوانين الرادعة والمغلظة، تصل إلى الاعدام شنقاً للمغتصب، لوضع حد لمثل هذه الجرائم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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