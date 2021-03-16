تراند اليوم : ترامب يطلب إنهاء تحقيق "التدخل الروسي" بالانتخابات

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، من وزير العدل، جيف سيشنز، وضع حد للتحقيق بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

ويرى ترامب أن التحقيق يصطدم بتعارض مصالح لدى المدعي الخاص، روبرت مولر، كما يتلاعب به خصومه السياسيون.

وطلب دونالد ترامب في تغريدة على "تويتر" من وزير العدل "وقف حملة الملاحقات المزيفة هذه حالا، قبل أن تلطخ بلادنا أكثر".

ويحقق مولر في تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق ترامب الانتخابي في 2016، وغالبا ما يندد قطب العقارات السابق بالتحقيق خصوصا بعد توجيه الاتهام إلى 4 أشخاص من فريقه بشأن جنح ليست مرتبطة بشكل مباشر مع أي تواطؤ.

وبدأت محاكمة رئيس حملة ترامب السابق، بول مانافورت، الثلاثاء في ضاحية العاصمة واشنطن بشأن تهم بالاحتيال وتبييض الأموال.

وجدد ترامب من جهة أخرى، صباح الأربعاء، انتقاداته لمانافورت وكتب في تغريدة: "لقد عمل لدي لفترة قصيرة جدا ولماذا لم تقل لي الحكومة إنه يخضع للتحقيق؟ لا علاقة للاتهامات القديمة بالتواطؤ".

ويؤكد ترامب في هذه التغريدات بأنه بات يشن حملة مباشرة ضد مولر.

إلا أن سيشنز لا يتمتع بالصلاحية للتدخل في التحقيق حول التواطؤ فقد كان مسؤولا ضمن حملة ترامب الانتخابية وانسحب من التحقيق وسلم صلاحيته في هذا الموضوع الى نائبه رود روزنستين.