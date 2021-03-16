تراند اليوم : النفط يوسع خسائره بعد أكبر تراجع في عامين

هبطت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للصناعة أن المخزونات الأميركية من الخام ارتفعت على نحو غير متوقع، لتبدأ الشهر الجديد على تراجع بعد تكبدها أكبر خسارة شهرية في عامين في يوليو.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر 30 سنتا، أو 0.4 بالمئة إلى 73.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:25 بتوقيت غرينتش، لتزيد خسائر بلغت 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 37 سنتا، أو0.5 بالمئة إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد نزولها نحو اثنين بالمئة، الثلاثاء.

وهوى برنت أكثر من 6 بالمئة في يوليو، بينما هبطت عقود الخام الأميركي حوالي 7 بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري للخامين القياسيين منذ يوليو 2016.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي زيادة قدرها 5.6 مليون برميل في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين توقع استطلاع لرويترز أن تنخفض 2.8 مليون برميل.

وبدأت العقوبات الأميركية الوشيكة تحد من الصادرات الإيرانية بالفعل، مع خفض مشترين من أكبر زبائنها في آسيا وارداتهم إلى أدنى مستوى لها في 7 أشهر في يونيو.