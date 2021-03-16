تراند اليوم : رابط نتائج البكالوريا 2018 سوريا (الحكومة المؤقتة)

كشفت رسميا كافة نتائج البكالوريا للعام 2108 في سوريا عبر موقع وزارة التعليم.

فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية في الحكومة المؤقتة عن جميع نتائج الامتحانات التي أجرتها الوزارة للشهادتين الثانوية العامة بكافة فروعها وشهادة التعليم الأساسي دورة 2018 وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة 27/7/2018 عبر موقع الوزارة الرسمي التالي: snc-e.org

حيث تتقدم وزارة التّربية والتّعليم في الحكومة السوريّة المؤقّتة بأسمى التهاني والتبريكات للطلاب في الشّهادتين الثانويّة بفروعها كافّة وشهادة التّعليم الأساسيّ العام ولأسرهم بمناسبة نجاحهم في امتحانات دورة عام 2018 .

وتبارك لمتفوّقي هذا العام وتتمنى لهم دوام التفوّق والنجاح والاستمرار في تعليمهم الجامعي وتحقيق طموحاتهم ، و تتمنى لمن لم يحالفه النّجاح في هذا العام الاستمرار وتحقيق الأمل بالنجاح في العام الدراسي القادم و بأعلى الدّرجات .

يمكنكم الاستعلام عن جميع النتائج عبر الرابط التالي http://org.shamwifi.com/