تراند اليوم : نتائج القدرات .. نتائج القدرات 1439 بالسجل المدني رابط شغال لاستعلام نتائج اختبار القدرات العامة 2018

نتائج القدرات 1439 بالسجل المدني رابط شغال لاستعلام نتائج اختبار القدرات العامة 2018 عبر موقع قياس ،ألف مبروك لجميع الطلاب والطالبات الناجحين في اختبار نتائج القدرات والتي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، حيث قام موقع قياس باعلان نتائج القدرات العامة للعام 2018 - 1439 عبر موقعه الالكتروني عبر الانترنت.

يمكنكم متابعة نتائج قياس 1439 عبر موقع المركز الوطني للقياس والتقويم في السعودية، والذي اعلن عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات لعام 1438 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للمركز .

وقد تم الإعلان في وقت سابق من المعلمين والمعلمات, مستخدمي برنامج قياس عن صعوبة كبيرة في الدخول للبوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج قياس علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ويرجع السبب في ذلك إلي الضغط الكبير علي سيرفرات العمل .

والان ننشر لكم قرائنا الكرام، رابط الرسمي لنتائج قدرات الممكلة العربية السعودية، بامكانكم الدخول الى الرابط والاطلاع على نتائج القدرات بشكل سريع.