تراند اليوم : الدنمارك ترفض طلبات أنقرة بشأن مواطن تركي

رفضت هيئة الادعاء العليا في الدنمارك، طلبات بتسليم مواطن تركي إلى بلده الأصلي، لأنه قد يواجه الاضطهاد أو التعذيب أو المعاملة المهينة أو العقوبة هناك.

وقالت سونه لوفيرتروب من مكتب مدير الادعاء العام، إن تركيا تتهم الرجل البالغ من العمر 58 عاما بأنه عضو في حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا وحلفاء غربيون منظمة إرهابية.

ويحتجز الرجل، الذي لم يكشف عن هويته، منذ 14 يوليو أثناء نظر الدنماركيين في طلب التسليم.

وقالت لوفيرتروب، يوم الأربعاء، إنه تم إطلاق سراح الرجل بعد أن خلصت السلطات إلى أنه لم يتم استيفاء جميع شروط قانون التسليم الدانماركي.