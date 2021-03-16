تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2020 بابل

نتائج الثالث متوسط 2020 بابل الدور الاول محافظة بابل قيد الإعلان، حيث يجري وزير التربية والتعليم العراقي خلال الساعات القليلة القادمة، مؤتمرا صحفياً في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، يعلن خلاله تفاصيل نتائج الثالث متوسط للعام الدراسي 2020، وأسماء أوائل الطلبة وترتيبهم حسب المحافظات العراقية، إلى جانب النسبة المئوية للناجحين من الطلبة والطالبات في الثالث متوسط حسب الفروع التعليمية للصف الثالث متوسط .

وفي الأيام الماضية التي تسبق الإعلان عن نتائج الثالث متوسط في العراق، تساءل الطلبة عن أسباب التأخير عن النتائج، والتي ترجع إلى إتباع الموضوعية بدرجة عالية لدى لجان تصحيح إختبارات الثالث متوسط، من أجل إعطاء كل طالب وطالب حقهم كاملاً في الدرجات التحصيلية، حسب ما صرح مصدر مطلع لدى وزارة التربية والتعليم العراقية .

وكان طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في محافظة بابل وجميع المحافظات العراقية أنهو تقديم إختبارات الثالث متوسط في الأسابيع الماضية، ويقضون الآن الإجازة الصيفية، حيث يتمنى طلبة وطالبات الثالث متوسط أن تكون درجات مفرحة، تناسب طموحاتهم وتوقعاتهم .

وفي إطار الإستعلام عن نتيجة الثالث متوسط الدور الاول في محافزة بابل ومختلف المحافظات العراقية، فتنشط عدة مواقع خصصت للإعلان عن النتائج، وتحفيفاً على الطلبة وتسهيلاً عليهم من جهد وهناء الذهاب إلى مدارسهم ومديراتهم التعليمية التابعة لمناطقهم .

روابط نتائج الثالث متوسط في محافظة بابل

نتيح في موقع المشرق رابط مباشر للإستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2020 في محافظة بابل الدور الاول، حيث يمكنكم الدخول إلى الرابط وكتابة الاسم أو رقم التسجيل والتعرف على النتيجة .