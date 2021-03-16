تراند اليوم : احتجاز حليمة بولند في السجن .. ماذا فعلت؟ ( فيديو )

الكويت - الخليج 365

ذكرت وسائل اعلام كويتية، أن رجال الأمن احتجزوا الإعلامية الكويتية حليمة بولند في السجن بسبب كسرها حظر التجول.

ووفق وصحيفة "الرأي" المحلية، فقد تم إحالة بولند إلى مخفر الصالحية بسبب مخالفتها للقانون وخروجها خلال فترة حظر التجول الجزئي من دون الحصول على تصريح أمني يخولها ذلك.

واتصلت حليمة بزميلها الإعلامي علي أحمد لتُخبره بما حدث معها، ما اضطر إلى خروجه بفاصل إعلاني اضطراري أثناء تقديم برنامج "هنا الكويت"، عبر فضائية "سكوب".

وأبدى أحمد استغرابه من إلقاء القبض عليها، كونها إعلامية معروفة لا تحتاج إلى تصريح، فهي بحد ذاتها تصريح نفسها بحسب تعبيره